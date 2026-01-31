이관희 “홍진경, 연애 모르면서 훈수” 논란에 직접 사과 “상처드려 죄송”

농구선수 이관희(서울 삼성 썬더스)가 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’ MC 홍진경을 ‘저격’한 발언으로 논란이 되자 홍진경에게 직접 사과했다.
홍진경은 31일 인스타그램에 ‘솔로지옥’ ‘사과지옥’ 이라면서 이관희와 나눈 문자메시지를 공개했다.
이관희는 “안녕하세요, 관희입니다, 정말 좋아하는 누나인데 제 실수로 이렇게 논란을 만들어서 죄송합니다, 재밌으려고 한 말이 누나한테 상처를 준 것 같아 반성 많이 하고 있습니다, 저는 욕 먹어도 괜찮지만 누나 마음 상할 일은 절대 없었으면 좋겠습니다, 다시 한번 죄송합니다”라는 문자를 보냈다.
이에 홍진경은 “관희야 어제도 전화해 놓고 오늘 또 문자까지 아 진짜 사과 좀 그만해! 나도 방송하다 본의 아니게 말실수 많이 해, 괜찮아, 넌 빨리 ‘찐천재’ 나와 농구나 가르쳐줘, 이제 사과 그만, 좋은 하루 보내”라고 답했다.
그러자 이관희는 “앞으로 필요한 거 있으면 언제든 연락주세요, 넓은 마음으로 사과 받아주셔서 고맙습니다”라고 했다.
앞서 이관희는 자신의 유튜브 채널 ‘농구선수갓관희’를 통해 ‘솔로지옥5’ 콘텐츠를 보고 이야기를 나누는 리뷰 영상을 공개했다. 영상에서 이관희는 홍진경을 언급하면서 “제가 이 얘기를 하고 싶었는데 진경 누나도 연애 잘 모를 것 같다, 저기서 연애 훈수를 두는 게 화가 난다, 너는 어떻게 생각하냐”라며 함께 출연한 윤하빈에게 물었다. 윤하빈이 “결혼도 하고 아이도 있으신 거 아니냐”고 답하자, 이관희는 “결혼하면 나보다 나은 거냐”며 “나도 결혼할 건데?”라고 했다.
윤하빈은 당황하며 “(연애 경험이) 옛날 일들이었을 테니까”라고 홍진경을 대변했지만, 이관희는 “내 생각에는 한해 씨, 덱스 씨, 다희 누나 다 인정하거든? 진경 누나는 이해를 잘 못하겠다, 연애를 나보다 더 잘할 거라고 생각을 못하겠거든?”이라고 거침없는 발언을 이어갔다.
이관희의 해당 발언은 지난 29일부터 온라인 커뮤니티에 올라오면서 논란으로 확산됐다. 이관희가 연애 프로그램에 출연해 자신의 연애 스타일을 공개했다면, 홍진경은 시청자의 시선을 대변하면서 프로그램의 전체적인 흐름을 짚고 전달하는 역할이다. 이관희가 전혀 다른 포지션에 있는 홍진경의 연애 성향을 근거 없이 추측해 발언한 것이 무례하다는 반응이 쏟아졌다.
