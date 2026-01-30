전소민, 유재석에게 받은 명품 지갑 자랑…탁재훈 “그거 쓰지마” 질투

오는 2월 2일 처음 방송되는 SBS 신규 예능 ‘아니 근데 진짜!’(이하 ‘아근진’)는 토크쇼의 기본값을 뚫고 나온 토크쇼이자 세계관과 캐릭터를 가미한 전무후무한 토크 예능이다. 독보적인 예능감을 가진 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 MC로 활약하며, 새로운 차원의 웃음을 예고한다. 또한 교도소, 코첼라를 준비하는 혼성그룹 등 매번 다양한 세계관으로 바뀐다는 설정이 관전 포인트로 매회 어떤 모습을 보여줄지 궁금증을 자아낸다.
최근 진행된 녹화에서는 전소민이 미팅에 참여했다. 또 다른 세계관 속 캐릭터로 변신한 4 MC들의 모습이 주목되는 가운데, ‘부캐 장인’ 이수지가 ‘에겐녀 뚜지’로 등장했다.
전소민은 탁재훈의 오랜 팬이라며 등장부터 “잘생겼는데 재미까지 있어 이상형”이라고 고백해 모두를 놀라게 했다. 이에 탁재훈 또한 “이런 스타일 너무 좋다”며 호감을 드러내 현장을 핑크빛으로 물들였다.
이후 소지품을 통해 서로를 알아보는 시간이 이어졌다. 전소민은 유재석에게 크리스마스 선물로 받은 인생 첫 명품 샤넬 지갑을 공개했다. 이를 본 탁재훈은 “앞으로는 그거 안 썼으면 좋겠다”며 질투하는 모습을 보여 현장을 술렁이게 했다. 이어 전소민이 “탁재훈은 너무 매력적이라 불안하다, 꿀 같다, 달콤하다”며 마음을 드러내자, 탁재훈은 “실제 상황이 일어나면 감당할 수 있겠냐”며 돌직구로 응수해 설렘을 더했다는 후문이다.
