앳하트, 모션 티저→새로운 로고 공개

앳하트는 지난 29일 공식 유트브 채널을 통해 ‘AtHeart : The New Black’라는 제목의 모션 티저를 게재했다.
모션 티저는 앳하트가 앞으로 보여줄 모습의 힌트를 담고 있는 첫 영상 콘텐츠다. 각 멤버가 지닌 서로 다른 감정과 개성을 ‘블랙 하트’라는 오브제로 풀어냈다. 모든 색을 섞으면 결국 검은색이 되듯이, 각기 다른 형태와 질감의 하트들이 겹쳐지며 블랙 하트, 즉 지금의 앳하트를 만들어 가고 있음을 은유적으로 표현했다.
블랙 하트와 어우러진 멤버들 역시 올블랙 스타일링으로 이제껏 보지 못한 색다른 매력을 예고했다. 한층 깊어진 눈빛으로 시크하면서도 세련된 무드를 아우르며 앳하트가 펼쳐낼 음악과 퍼포먼스를 향한 기대감을 증폭시켰다.
티저 말미에는 ‘february·march’라는 문구가 삽입, 앳하트가 다가오는 2월과 3월에 본격적인 컴백 활동에 나설 것을 예고해 국내외 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.
타이탄콘텐츠의 첫 번째 걸그룹인 앳하트는 지난해 8월 첫 번째 EP ‘Plot Twist’를 발매하며 가요계 정식 데뷔했다. 반전이 가득한 음악과 퍼포먼스는 데뷔와 함께 할리우드 리포터, NME, 롤링스톤 등 해외 유수의 매체들로부터 ‘2025년 가장 주목해야 할 K-팝 그룹’으로 집중 조명을 받았다.
글로벌 팬들의 뜨거운 성원 속에 앳하트는 데뷔 2개월 만에 미국 뉴욕과 LA를 아우르는 대대적인 프로모션을 성황리에 진행하며 괄목할 글로벌 인기를 입증했다. 앳하트는 FOX5 ‘Good Day New York’을 통해 K-팝 걸그룹으로서는 최단 기간 내 미국 TV 프로그램에 입성하는 등 막강한 존재감을 빛냈다. 뿐만 아니라 그래미 뮤지엄 ‘글로벌 스핀 라이브’, 미국 최대 라디오 채널 102.7 KIIS FM의 ‘iHeart KPOP with JoJo’ 등에도 출격했다.
