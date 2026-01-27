정선아 “김준수 첫인상 별로…아재 개그 좋아하는 꼰대” 폭로

오는 28일 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 정호영, 샘킴, 김준수, 정선아가 출연하는 ‘단짠단짠 단짝’ 특집으로 꾸며진다. 각자의 분야에서 단짝으로 호흡을 맞춰온 네 사람은 서로를 가장 잘 아는 사이답게 거침없는 토크를 이어간다.
이날 방송에서 정선아는 김준수와의 오랜 인연을 언급하며 단짝이자 소속사 대표로서의 그에 대한 이야기를 풀어놓는다. 그는 “김준수는 아재 개그를 좋아하는 꼰대”라고 하는 등 대표 김준수에 대한 폭로와 칭찬을 넘나드는 솔직한 멘트로 스튜디오 분위기를 달군다. 이 과정에서 김준수 때문에 소속사 단체 대화방을 나가게 된 사연도 공개돼 관심을 모은다.
정선아는 뮤지컬 배우로 활동하며 겪었던 극한의 순간도 털어놓는다. 그는 극한의 노로바이러스를 겪었던 당시를 떠올리며, 공연 중 화장실에 갈 수 없어 기저귀까지 착용했던 에피소드를 밝힌다. 무대 위 화려함 뒤에 숨겨진 뮤지컬 배우의 애환은 어땠을지 더욱 궁금증이 커진다.
김준수의 집을 방문했던 일화도 공개된다. 그는 김준수가 거주 중인 것으로 알려진 ‘시그니O’의 황금빛 인테리어가 계약으로 이어지게 된 비하인드를 전하며, ‘대표’ 김준수의 또 다른 면모를 전한다. 또한 첫 만남 당시 김준수의 첫인상이 별로였다고 털어놓는 등 이후 관계가 달라진 과정도 웃음 섞인 에피소드로 풀어낸다.
또한 정선아는 뮤지컬 ‘물랑루즈’에서 사틴 역을 맡으며 겪었던 무대 뒤 이야기도 전한다. 사틴 역의 의상 제작비만 3억 원이 투입된 무대의 비하인드를 공개하며, 대기실에서는 보석을 줍고 다니게 된 근황도 전해 웃음을 더한다. 여기에 시원한 가창력을 유지하는 비결로 혀 운동 트레이닝을 소개해 MC들의 관심을 모은다. 무대 위의 강렬한 디바 정선아의 시원시원한 입담과 가창력이 더욱 주목된다.
