정선아 “김준수 첫인상 별로…아재 개그 좋아하는 꼰대” 폭로

  • 뉴스1

글자크기 설정

MBC ‘라디오스타’ 28일 방송

MBC
뮤지컬 배우 정선아가 ‘절친’ 김준수의 반전 면모를 폭로한다.

오는 28일 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 정호영, 샘킴, 김준수, 정선아가 출연하는 ‘단짠단짠 단짝’ 특집으로 꾸며진다. 각자의 분야에서 단짝으로 호흡을 맞춰온 네 사람은 서로를 가장 잘 아는 사이답게 거침없는 토크를 이어간다.

이날 방송에서 정선아는 김준수와의 오랜 인연을 언급하며 단짝이자 소속사 대표로서의 그에 대한 이야기를 풀어놓는다. 그는 “김준수는 아재 개그를 좋아하는 꼰대”라고 하는 등 대표 김준수에 대한 폭로와 칭찬을 넘나드는 솔직한 멘트로 스튜디오 분위기를 달군다. 이 과정에서 김준수 때문에 소속사 단체 대화방을 나가게 된 사연도 공개돼 관심을 모은다.

정선아는 뮤지컬 배우로 활동하며 겪었던 극한의 순간도 털어놓는다. 그는 극한의 노로바이러스를 겪었던 당시를 떠올리며, 공연 중 화장실에 갈 수 없어 기저귀까지 착용했던 에피소드를 밝힌다. 무대 위 화려함 뒤에 숨겨진 뮤지컬 배우의 애환은 어땠을지 더욱 궁금증이 커진다.

김준수의 집을 방문했던 일화도 공개된다. 그는 김준수가 거주 중인 것으로 알려진 ‘시그니O’의 황금빛 인테리어가 계약으로 이어지게 된 비하인드를 전하며, ‘대표’ 김준수의 또 다른 면모를 전한다. 또한 첫 만남 당시 김준수의 첫인상이 별로였다고 털어놓는 등 이후 관계가 달라진 과정도 웃음 섞인 에피소드로 풀어낸다.

또한 정선아는 뮤지컬 ‘물랑루즈’에서 사틴 역을 맡으며 겪었던 무대 뒤 이야기도 전한다. 사틴 역의 의상 제작비만 3억 원이 투입된 무대의 비하인드를 공개하며, 대기실에서는 보석을 줍고 다니게 된 근황도 전해 웃음을 더한다. 여기에 시원한 가창력을 유지하는 비결로 혀 운동 트레이닝을 소개해 MC들의 관심을 모은다. 무대 위의 강렬한 디바 정선아의 시원시원한 입담과 가창력이 더욱 주목된다.

‘라디오스타’는 이날 오후 10시 30분 방송된다.

(서울=뉴스1)

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스