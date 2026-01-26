스트레이 키즈 ‘IN生’ 앨범, 스포티파이 15억 스트리밍 돌파

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 ‘IN生’(인생) 앨범으로 스포티파이 스트리밍 15억 회를 돌파했다.
스트레이 키즈의 정규 1집 리패키지 앨범 ‘IN生’은 최근 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 스트리밍 수 15억 건을 달성했다. 이로써 스트레이 키즈는 K팝 4세대 보이그룹 최초 기록을 하나 더 추가하고 ‘글로벌 탑 아티스트’ 존재감을 재입증했다.
2025년 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 7연속, 8연속 1위 진입을 비롯한 각종 K팝 역사를 새로 쓴 스트레이 키즈는 2026년 매서운 기세를 이어간다. 지난 22일(이하 현지시간) 파리 라 데팡스 아레나(Paris la Défense Arena)에서 진행된 ‘노란 동전 모으기 자선 행사’(Le Gala des Pièces jaunes)에 참석해 지드래곤, 크리스티나 아길레라(Christina Aguilera), 에이셉 라키(A$AP Rocky) 등 세계적 아티스트들과 함께 뜻깊은 자리를 빛냈다. 2024년 K팝 아티스트 최초 공연 이후 다시 한번 초청받아 의미를 더한 해당 행사에서 역대급 퍼포먼스를 펼치고 이목을 모았다.
오는 6월 6일과 9월 11일에는 각각 미국 뉴욕 ‘더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(The Governors Ball Music Festival), 브라질 ‘록 인 리오’(Rock in Rio) 헤드라이너로 나선다.
댓글 0