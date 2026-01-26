더보이즈, 데뷔 첫 中 상하이 팬미팅 성료

그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 지난 24일과 25일 양일간 중국 상하이에서 ‘THE BOYZ CHINA FANMEETING in Shanghai(더보이즈 차이나 팬미팅 인 상하이)’를 개최하고 현지 팬들과 만났다.
이날 더보이즈는 힘찬 인사와 함께 등장해 현장에 참석해 준 팬들에게 반가운 인사를 전하며 팬미팅의 포문을 열었다. 첫 번째 코너 ‘Talk : TMI’에서는 소소한 TMI 질문을 통해 멤버들의 솔직한 생각과 근황을 공유하는 시간을 가졌고, 자연스럽고 유쾌한 비하인드 사진을 함께 감상하며 팬들과 한층 가깝게 소통해 현장 분위기를 한껏 끌어올렸다.
두 번째 코너 ‘ROAR : Feel The Challenge!’에서는 멤버들이 두 팀으로 나뉘어 릴레이 미션에 도전했다. 승리를 위해 각자 고군분투하는 멤버들의 열정적인 모습과 예기치 못한 상황들이 웃음을 자아내며 팬들에게 즐거움을 선사했다. 이후 세 번째 코너 ‘스피드 양자택일 : WHISPER’로는 공통 질문에 빠르게 답하며 멤버들의 재치와 순발력이 돋보이는 시간이 이어져 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.
마지막으로 더보이즈는 “저희가 이렇게 이틀 동안 팬미팅으로 상하이 팬분들과 만나게 됐는데요, 여러분과 함께한 시간 너무 즐거웠고 앞으로도 많은 팬분들과 더 자주 만날 수 있으면 좋겠습니다. 와주셔서 진심으로 감사드립니다!”라는 소감을 전하며 팬미팅을 마무리했다.
이처럼 더보이즈는 지난해 11월 중국 청두에서 팬미팅을 성황리에 개최한 데 이어, 새해 첫 완전체 활동으로 진행된 이번 상하이 일정까지 성공적으로 마무리하며 글로벌 시장에서의 입지를 공고히 했다.
댓글 0