휘브, 전장 한복판에서…MV 티저 공개

그룹 휘브(WHIB/김준민, 하승, 진범, 유건, 이정, 재하, 원준)가 첫 번째 미니앨범 ‘ROCK THE NATION (록 더 네이션)’의 동명의 타이틀곡 ‘ROCK THE NATION’ 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.
영상은 전장의 한복판에 선 휘브의 모습을 비추며 블록버스터급 스케일의 영상미로 시선을 압도했다. 거센 침공과 결투 속 휘브는 단단한 카리스마로 거침없이 질주하며 한 편의 영화를 방불케 하는 텐션과 몰입감을 선사했다.
이와 함께 휘브의 강렬한 목소리와 기세로 “We rock the nation (위 록 더 네이션)”이라는 ‘ROCK THE NATION’의 도입부가 펼쳐져 시청각을 홀리는 쾌감을 전했다. 타격감 있는 랩과 웅장한 사운드가 이어진 가운데, 영상 말미에는 거대한 성 위에 휘브의 깃발이 나부끼며 뮤직비디오 본편을 향한 궁금증을 극대화했다. 앞서 베일을 벗은 NOIR(누아르)와 CURSE(커스) 두 가지 버전의 콘셉트 사진에서 휘브는 흔들림 없는 자신감을 내재한 짙은 아우라로 이목을 사로잡았다. NOIR 버전에서 절제된 컬러감 속 유니크하면서도 과감한 무드를 자아냈다면, CURSE 버전에서는 주황빛 조명과 어우러진 비주얼 시너지로 대체 불가한 소화력을 증명했다.
콘셉트와 장르의 경계를 넘나드는 음악으로 탄탄한 글로벌 팬덤을 구축해온 휘브는 이번 타이틀곡 ‘ROCK THE NATION’을 통해 팀의 강점인 폭발적인 퍼포먼스를 선보이며 정체성을 굳힐 예정이다.
7인조로 본격적인 새 챕터를 여는 휘브의 미니 1집 ‘ROCK THE NATION’의 전곡 음원과 타이틀곡의 뮤직비디오는 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.
댓글 0