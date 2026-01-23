아이들, 과감한 클로즈업…극강 대비 ‘Mono’ 콘셉트 사진

그룹 i-dle (아이들/미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)이 디지털 싱글 ‘Mono (Feat. skaiwater)’의 두 번째 콘셉트 사진을 공개했다.
사진에서 멤버들은 다양한 오브제, 과감한 클로즈업과 강렬한 대비로 아이들만의 개성을 표출했다. 전날 공개된 리듬감이 느껴지는 첫 콘셉트 사진에 이어 멤버별 콘셉트 사진에서도 다채로운 파형이 포착돼 눈길을 끈다.
또 굴곡이 있는 유리를 활용해 멤버별로 서로 다른 파형을 세련되게 표현했다. 이러한 이미지들이 신곡과 어떻게 이어질 것인지 호기심을 더한다. ‘Mono (Feat. skaiwater)’는 본질을 향한 아이들의 치열한 고민과 열정의 결과물이다. 독보적인 음색과 래핑 스타일로 힙합신에서 주목받는 영국 출신 래퍼 skaiwater가 피처링에 참여해 아이들의 메시지에 더욱 힘을 싣는다. 다양한 경계를 넘나들며 목소리를 높여온 아이들이 ‘Mono (Feat. skaiwater)’를 통해 선보일 새로운 음악에 관심이 쏠린다.
아이들의 새 디지털 싱글 ‘Mono (Feat. skaiwater)’는 오는 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.
댓글 0