에이티즈, 치명적 수트핏…콘셉트 사진 공개

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미니 13집 ‘골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)’의 두 번째 콘셉트 사진을 공개했다.
콘셉트 사진 속 에이티즈는 날카롭고 거친 질감의 무드 속에서 강하고 당당한 존재감을 드러냈다. 멤버들은 카리스마 넘치는 표정과 자유로운 포즈로 거친 매력을 드러내는 동시에, 비현실적인 분위기를 완성해 글로벌 팬들의 폭발적인 반응을 불러왔다.
특히 단체 콘셉트 사진은 가족사진을 떠올리게 하는 구도로 에이티즈의 유대감을 강조했다. 각자의 세계를 인정하며 함께 존재하고, 충돌과 합치의 과정을 거치며 더욱 단단해진 팀워크를 담아내 이번 앨범으로 쌓아갈 서사에 대한 기대감을 높였다. 에이티즈의 미니 13집 ‘골든 아워 : 파트 4’에는 타이틀곡 ‘아드레날린(Adrenaline)’을 비롯해 ‘고스트(Ghost)’, ‘나사(NASA)’, ‘온 더 로드(On The Road)’, ‘츄즈(Choose)’까지 총 5곡이 수록된다. 홍중과 민기는 전곡 작사에 참여해 에이티즈만의 정체성을 더욱 공고히 했다.
지난해 발매한 미니 12집 ‘골든 아워 : 파트 3 ’인 유어 판타지 에디션‘(GOLDEN HOUR : Part.3 ’In Your Fantasy Edition‘)’ 이후 약 7개월 만에 컴백하는 에이티즈는 미국 빌보드를 비롯한 글로벌 차트에서 존재감을 이어가며 ‘월드 클래스’ 아티스트로 자리매김했다. ‘골든 아워’ 시리즈의 새 챕터로 돌아온 에이티즈가 이번 앨범을 통해 선보일 음악과 퍼포먼스에 관심이 모인다.
에이티즈의 미니 13집 ‘골든 아워 : 파트 4’는 2월 6일 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
댓글 0