유열, 폐섬유증 10년 투병 끝내고 복귀 “위중했는데…벅차고 감사”

유열이 무려 10년간의 투병 생활 끝에 무대로 돌아온다. 특히 숨 쉬는 것조차 힘든 폐섬유증과의 사투를 이겨낸 유열이 ‘불후의 명곡’을 통해 기적 같은 감동의 무대를 선사한다고 해 관심을 모은다.
24일 오후 방송되는 KBS 2TV ‘불후의 명곡’(이하 ‘불후’)은 741회는 유열 편이 전파를 탄다.
유열은 지난 1986년 데뷔 이후 ‘지금 그대로의 모습으로’, ‘이별이래’, ‘화려한 날은 가고’ 등 ‘유열 감성’으로 대변되는 수많은 히트곡을 탄생시킨 1980년대 한국 발라드의 대표주자. 라디오 DJ로도 활동하며 대중에게 큰 사랑을 받았던 그는 2023년, 폐섬유증 투병 사실을 최초로 고백하며 병색이 완연한 모습으로 활동을 잠정 중단해 안타까움을 자아냈다. 그러나 지난해 초, 유열은 성공적인 폐 이식 수술 소식과 함께 활동 재개를 알려 뜨거운 응원과 반가움을 불러 모은 바 있다.
이에 10년간의 긴 투병 생활을 끝마치고 돌아온 유열이 건재한 모습으로 ‘불후’ 무대에 올라, 그의 드라마틱한 음악 일대기와 지난 여정들을 전할 예정이다. 무엇보다 유열은 “생명이 위중한 지경까지 갔었는데, 폐를 기증해 주신 공여자분과 그 가족께 뭐라고 감사의 말을 전해야 할지 모르겠다”라고 공여자를 향해 감사를 전했다. 이어 “너무 벅차고 감사하다, 내 삶의 큰 터닝포인트”라며 오랜만의 무대에 감격한 모습으로 명곡판정단의 눈물샘을 자극했다는 후문이다. 그뿐만 아니라, 유열은 노래가 사실상 불가능했던 폐섬유증을 이겨내고, 2026년 버전 ‘지금 그대로의 모습으로’ 특별 무대까지 선보인다고 해 기적 같은 순간이 펼쳐질 본 무대를 향한 관심이 고조된다.
이와 함께 유열의 명곡들을 되짚어볼 후배 아티스트로 노민우, 에녹, 우디, 라포엠, 리베란테(김지훈&진원) 등 총 5팀이 출격한다. 노민우가 ‘화려한 날은 가고’를, 에녹이 ‘사랑의 찬가’를, 우디가 ‘가을비’를, 라포엠이 ‘에루화’를, 리베란테(김지훈&진원)가 ‘어느 날 문득’을 선곡해 한파도 녹일 유열의 독보적인 음악 감성을 재해석할 예정이다.
과연 10년의 투병 생활을 끝내고 대중 곁으로 돌아온 리빙 레전드 유열이 전할 진솔한 인생 스토리와 그의 명곡들이 어떤 감동을 선사할지, 24일 오후 6시 5분 ‘불후’에서 확인할 수 있다.
