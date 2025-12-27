지코, 日 음악계서 존재감 확장…요아소비와 이쿠라와 ‘엠스테’ 출격

아티스트 겸 프로듀서 지코(ZICO)가 일본 음악계에서 존재감을 확장하며 영향력을 발휘하고 있다.
지코는 26일 방송된 일본 대표 음악 프로그램 ‘뮤직 스테이션 슈퍼 라이브’(Music Station SUPER LIVE) 무대에 올랐다. 이른바 ‘엠스테’로 불리는 해당 프로그램은 일본 연말을 대표하는 음악 방송으로, 지코는 신곡 ‘듀엣’(DUET)으로 협업한 일본 뮤지션 리라스(Lilas·요아소비 이쿠라)와 함께 무대를 꾸몄다. 두 사람은 탄탄한 가창력과 안정적인 호흡으로 경쾌한 퍼포먼스를 선사하며 현지 시청자들의 눈길을 사로잡았다.
지코는 올해 일본에서 음악과 패션을 아우르는 다방면의 활동을 이어왔다. 다수의 히트곡을 보유한 일본 아티스트 엠플로(m-flo)의 데뷔 25주년 기념 ‘러브스’(loves) 시리즈에 참여해 협업곡 ‘에코 에코’(EKO EKO)를 공개했으며, 지난 19일에는 리라스와 함께 싱글 ‘듀엣’을 발표하며 일본 음악 팬들과의 접점을 넓혔다. 여기에 글로벌 데님 브랜드 ‘게스 진스’(GUESS JEANS)의 일본 캠페인 모델로 발탁돼 패션계에서도 존재감을 드러냈다.
이 같은 흐름 속에서 지코는 내년 2월 7일 도쿄에서 단독 콘서트 ‘2026 지코 라이브 : 도쿄 드라이브’(2026 ZICO LIVE : TOKYO DRIVE)를 개최한다. 일본에서 약 8년 만에 열리는 단독 공연으로, 지난 8월 대형 음악 페스티벌 ‘에이네이션 2025’(a-nation 2025) 무대에서의 호응을 바탕으로 이번 콘서트에 대한 기대감도 높아지고 있다.
한편 지코는 국내 연말 음악 시상식에서도 활약을 이어가고 있다. ‘2025 멜론 뮤직 어워드’(2025 Melon Music Awards, 이하 ‘2025 MMA’)에서 베스트 프로듀서상을 수상한 그는 해당 시상식에서 ‘듀엣’ 무대를 선보이며 화제를 모았다. 이 무대 이후 ‘듀엣’은 각종 음원 차트에서 상승세를 보였고, ‘2025 MMA’ 다음 날인 21일 한국 유튜브 ‘인기 급상승 음악’ 1위에 오른 뒤 27일 오전 10시까지 정상을 유지했다. 같은 날 한국 스포티파이 ‘데일리 톱 송’ 차트에서는 전일 대비 5계단 상승한 6위에 자리했으며, 인스타그램 ‘릴스 인기 상승 오디오’에서도 26일까지 5위권에 이름을 올리며 꾸준한 화제성을 입증했다.
