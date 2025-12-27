‘아바타3’, 10일 연속 박스오피스 1위…325만 관객 돌파

27일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘아바타: 불과 재’는 지난 26일 하루 동안 27만1863명을 동원해 누적 관객 수 325만4793명을 기록했다.
‘아바타: 불과 재’는 지난 17일 개봉 이후, 10일 연속 국내 박스오피스 1위를 차지하고 있다.
‘아바타: 불과 재’는 ‘제이크’(샘 워싱턴 분)와 ‘네이티리’(조이 살다나(조 샐다나) 분)의 첫째 아들 ‘네테이얌’의 죽음 이후 슬픔에 빠진 ‘설리’ 가족 앞에 ‘바랑’(우나 채플린 분)이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기를 그린 영화다. 국내 1362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 ‘아바타’의 세 번째 시리즈다.
‘아바타: 불과 재’에 이어 2위는 ‘주토피아2’가 차지했다. ‘주토피아2’는 하루 동안 10만8312명의 관객을 동원해 누적 관객 수 713만8366명을 기록했다. 이어 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’가 4만6119명의 관객을 동원해 3위에 올랐다. 누적 관객 수는 22만8188명이다.
