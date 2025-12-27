‘캐셔로’ 김향기, 빵 냄새 풍기는 ‘츤데레’ 초능력자 변신

지난 26일 넷플릭스에서 공개된 새 드라마 ‘캐셔로’에서 김향기는 생활밀착형 히어로로 변신, 색다른 존재감을 각인시켰다.
‘캐셔로’는 결혼 자금, 집값에 허덕이는 월급쟁이 상웅(이준호 분)이 손에 쥔 돈만큼 힘이 강해지는 능력을 얻게 되면서 생활비와 초능력 사이에서 흔들리는 생활밀착형 ‘내 돈 내 힘’ 히어로물 드라마다.
김향기는 극 중 염력을 사용하는 방은미 역을 맡아 극의 활력을 책임졌다. 방은미는 섭취한 열량만큼 능력을 쓸 수 있는 초능력자로, ‘빵미’라는 별명답게 항상 좋아하는 빵을 들고 다니며 염력을 쓸 준비를 하는 인물. 특히 매사 툴툴거리는 성격이지만 변호인(김병철 분), 강상웅을 챙기며 초능력을 노리는 ‘범인회’와 맞서 싸우는 츤데레 매력의 소유자다. 김향기는 이번에도 완벽한 캐릭터 변신을 선보이며 방은미를 한층 입체적으로 그려내 흥미를 극대화했다.
김향기의 안정적인 연기력과 단단한 존재감은 초능력이라는 판타지 설정 속에서 더욱 선명하게 드러났다. 이미 영화 ‘신과 함께’ 시리즈에서 초인적인 능력을 지닌 저승차사 역으로 쌍천만 신화를 만들어냈던바. 경력직다운 노련함으로 판타지의 매력을 극대화하면서도 현실감을 더해 ‘캐셔로’의 독특한 결을 완성했다.
극이 전개될수록 이준호, 김병철과의 관계 속에서 서사에 리듬감을 부여했고, 위기의 순간마다 해결사처럼 등장해 전개를 이끄는 역할까지 톡톡히 해냈다. 염력을 사용하는 장면에서도 움직임과 표정, 호흡을 세밀하게 조율하며 평범하지만 평범하지 않은 인물을 설득력 있게 그려냈다.
