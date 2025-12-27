몬스타엑스 주헌, 입가에 상처 난 복서…첫 콘셉트 포토 공개

그룹 몬스타엑스(MONSTA X) 주헌이 첫 번째 콘셉트 포토를 통해 강렬한 컴백을 예고했다.
소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 26일 몬스타엑스 공식 계정을 통해 주헌의 미니 2집 ‘광’(INSANITY)의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.
공개된 이미지 속 주헌은 링 위에서 막 경기를 마친 듯한 복서로 변신해 단숨에 시선을 사로잡았다. 얼굴 곳곳의 상처와 손가락에 감긴 테이핑은 거친 무드를 더했고, 샌드백을 타격하며 땀을 흘리는 모습과 경기 중 물을 마시는 찰나의 순간을 포착한 듯한 연출로 높은 몰입감을 자아냈다.
이어 공개된 포토에서는 레드 컬러의 레더 점프슈트를 착용한 주헌이 다채로운 표정으로 시크한 분위기를 완성했다. 링 한가운데서 마이크를 목에 두른 채 카메라를 응시하는 모습은 압도적인 아우라를 전하며 강렬한 인상을 남겼다. 특히 ‘광(光)’이 새겨진 카펫 위에서 본능적인 에너지를 그대로 드러내며 앨범명이 지닌 ‘미칠 광(狂)’과 ‘빛날 광(光)’이 교차하는 지점을 감각적으로 표현해 눈길을 끌었다. 이에 타이틀곡 ‘스팅’(STING (Feat. ‘무함마드 알리’(Muhammad Ali)))을 통해 보여줄 주헌의 새로운 변신과 음악적 시너지에 기대가 모이고 있다.
주헌은 오는 1월 5일 미니 2집 ‘광’을 발매하고 가요계에 컴백한다. 이번 앨범에는 선공개곡 ‘푸시’(Push (Feat. ‘레이’(REI) of IVE)), 타이틀곡 ‘스팅’을 포함해 총 7곡이 수록됐다. 솔로 데뷔 앨범에 이어 이번에도 전곡 프로듀싱을 맡은 주헌은 한층 깊어진 음악적 역량을 바탕으로 ‘올라운더 아티스트’로서의 존재감을 다시 한번 각인시킬 예정이다.
앞서 지난 22일 선공개된 ‘푸시’는 멜론 HOT100 차트인을 비롯해 아이튠즈 미국, 일본 등 15개 지역 K팝 톱 송 차트와 5개 지역 톱 송 차트에 이름을 올리며 화제를 모았다. 이러한 성과 속에서 새 앨범을 통해 이어갈 주헌의 행보에 국내외 팬들의 이목이 집중되고 있다.
한편 주헌의 미니 2집 ‘광’과 타이틀곡 ‘스팅’은 오는 1월 5일 오후 6시(KST) 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.
