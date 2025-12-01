야생에서 펼쳐진 미식 신세계

내로라하는 셰프가 극한의 야생에 떨어졌다. 사냥꾼이 잡아온 식재료를 받아든 셰프는 어떤 요리를 만들어낼까?
채널A가 내년 1월 8일(목) 밤 10시에 첫 방송하는 ‘셰프와 사냥꾼’은 야생에서 직접 사냥한 식재료로 최고의 만찬을 완성하는 극강의 생존 미식 탐험 예능. 에드워드 리가 야생의 총괄 셰프를 맡고, 추성훈이 사냥꾼의 핵심 리더로 팀을 이끌어나간다.
야생 예능의 새 지평 기대
셰프와 사냥꾼 제작진은 사냥의 긴장감과 야생의 생생함을 담은 티저 영상들을 공개했다. 염소를 쫓는 1인칭 사냥꾼 시점으로 시작된 첫 번째 티저 영상은 역동적인 야생의 긴박함을 담아 시청자를 단숨에 현장으로 끌어들인다. 넘어져도 멈추지 않고 풀숲을 헤치는 사냥꾼의 정체는 추성훈. 날카로운 눈빛으로 거친 숨을 내뱉는 그는 하늘 위로 주먹을 강하게 쥐어 올리며 시청자들의 기대감을 끌어올린다.
두 번째 티저 영상은 인도네시아 멧돼지 사냥 현장을 비추는데, 야생에 대한 두려움과 사냥 성공을 향한 기대감이 공존하는 모습이 고스란히 담겼다. 야생 멧돼지의 포효에 임우일과 김대호는 당혹스러워하지만 리더 사냥꾼 추성훈은 “잡아!”라고 외치며 망설임 없이 멧돼지에게 돌진한다. 미식을 책임질 에드워드 리 셰프는 척박한 환경에서 멤버들에게 최고급 만찬을 선사할 수 있을까?
‘셰프와 사냥꾼’ 제작진은 “셰프와 사냥꾼은 사냥과 요리라는 원초적인 도전으로 야생 에능의 새 지평을 열 것”이라면서 “혹독한 환경과 맞서며 점차 진정한 사냥꾼으로 거듭날 출연진들의 치열한 성장 과정 역시 놓칠 수 없는 관전 포인트가 될 것이니 기대해달라”고 밝혔다.
