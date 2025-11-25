추신수 “‘야구여왕’ 출연 전 여자야구팀 존재 몰라, 미안함 컸다”

‘야구여왕’ 감독 추신수가 여자야구팀에 애정을 갖고 이를 알리고 싶은 마음이 크다고 했다.
25일 오후 서울 구로구 경인로 더세인트에서 진행된 채널A 신규 예능 ‘야구여왕’ 제작발표회에서 추신수가 여자야구팀 감독을 하면서 느낀 점을 전했다.
추신수는 “구단 일도 하고 있어서 출연 결정이 쉽지 않았는데 여성 스포츠 선수 출신들을 데리고 야구를 한다는 색다릉 도전이 내 마음을 움직였다, 스포스 선수로서 최고의 정점을 찍은 선수들은 뭔가 다르다는 걸 알기에 그 열정과 노력을 믿고 감독직을 수락했다”라고 했다.
이어 “야구인으로서 정말 많은 걸 느낀 게 일단 여성들이 야구를 좋아하는 걸 알았지만 필드에 나와서 이렇게 한다는 것에 감사했다, 또 우리가 쉰 번째 여자야구팀인데 그전에는 여자야구팀의 존재도 몰랐어서 미안함이 컸다, 그래서 사명감이 생기더라”라고 덧붙였다. 그러면서 “야구를 사랑하는 관중 중에 2049 여성 관중도 많은데 이들이 응원만 하는 게 아니라 야구하는 모습을 보여주면 행복할 것 같았다”라고 말했다.
또한 “개인적으로 김라경 선수와 친분이 있어서 연락을 주고받는데 항상 야구할 데가 없다고 이야기한다, 우리는 결과만 보지 과정은 못 보지 않나, 같은 야구인으로서 마음이 아프고 고마움과 미안함이 공존했다”라며 “이제는 알았으니 여자 야구에 더 관심을 갖고 많은 분에게 알리고 싶은 마음이 커졌다”라고 솔직한 생각을 전했다.
한편 ‘야구여왕’은 각기 다른 스포츠 종목에서 활약한 레전드 여성 선출들이 ‘야구’라는 낯선 무대에 도전장을 내미는 스포츠 예능으로, ‘블랙퀸즈’의 단장, 감독, 코치와 선수들이 ‘여자 야구 전국대회 우승’을 목표로 성장해 나가는 여정을 담는다. 25일 오후 10시 처음 방송된다.
댓글 0