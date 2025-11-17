백현, 1월 KSPO DOME 3회 공연 전석 매진…압도적 티켓 파워

그룹 엑소(EXO) 멤버이자 솔로 아티스트 백현(BAEKHYUN)이 압도적인 티켓 파워를 다시 한 번 증명했다.
소속사 INB100은 2026년 1월 2일부터 4일까지 사흘간 서울 KSPO돔에서 개최되는 백현의 앙코르 콘서트 ‘레버리 닷’(Reverie dot)이 3회 공연 모두 전석 매진됐다고 밝혔다.
이번 앙코르 콘서트는 지난 6월 서울 공연을 시작으로 남미, 미국, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 총 28개 도시에서 성황리에 진행된 ‘2025 백현 월드 투어 ‘레버리’’(2025 BAEKHYUN WORLD TOUR ‘Reverie’)의 피날레 무대다. 팬들에게 꿈같은 시간을 선사한 본 투어의 감동을 그대로 이어가며 여정의 마지막 페이지를 완성할 예정이다.
첫 월드 투어임에도 약 5개월간 방문한 도시마다 현지 언론과 팬들의 뜨거운 반응을 얻은 만큼, 이번 앙코르 콘서트 역시 3회 공연 전석 매진을 기록하며 백현의 글로벌 티켓 파워를 다시금 입증했다.
백현은 ‘레버리 닷’을 통해 월드 투어를 거치며 쌓아온 경험과 음악적 성장을 바탕으로 한층 높아진 몰입감과 완성도 있는 무대를 선보일 계획이다. 공연장을 찾는 팬들에게 더욱 깊은 감동을 선사할 전망이다.
한편 백현은 서울 앙코르 콘서트 이후, 내년 1월 17일(현지 시각) 미국 라스베이거스 ‘돌비 라이브’(Dolby Live at Park MGM)에서 ‘백현 라이브 [레버리] 인 라스베이거스’(BAEKHYUN LIVE [Reverie] in Las Vegas)를 개최하며 글로벌 행보를 이어간다.
