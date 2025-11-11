나영석PD·문상훈·이은지·가비·미미, ‘주토피아2’ 韓 더빙 캐스팅

배급사 월트디즈니 컴퍼니 코리아는 11일 이같이 발표, 9년 만에 새로운 이야기로 돌아온 ‘주토피아2’의 한국어 더빙 상영 버전의 더빙 캐스트에 대해 알렸다.
이들은 이번 ‘주토피아 2’에 새롭게 등장하는 카메오 캐릭터들의 더빙을 맡아 활약할 예정이다. 폴 역의 나영석 PD부터 바다코끼리 러스 역의 문상훈, 쿼카 상담사 퍼즈비 박사 역의 이은지, 리틀 주디스 역의 가비, 해독제 펜 역의 미미까지 캐릭터와 완벽 싱크로율을 선보이며 관객들에게 다양한 재미와 웃음을 선사할 예정이다.
함께 공개된 영상을 통해 문상훈은 “작은 역할이지만 개성 넘치는 캐릭터들을 저희의 목소리로 직접 표현해 볼 수 있어서 특별하고 재밌는 시간이었다”는 애정 어린 인사를 전했다. 가비 또한 “저희가 맡은 귀염 뽀짝한 캐릭터들이 영화 속에서 어떻게 등장할지 극장에서 꼭 확인해 달라”라고 관람을 독려했다.
‘주토피아 2’는 오는 13일 오후 6시부터 전국 극장에서 순차적으로 예매 오픈될 예정으로, 팬들의 뜨거운 관심이 모이고 있다.
한편 ‘주토피아 2’는 다시 돌아온 주토피아 최고의 콤비 주디와 닉이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 게리를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 추적 어드벤처. ‘주토피아’의 바이론 하워드 감독이 다시 한번 연출을 맡았고, ‘엔칸토: 마법의 세계’ 연출을 비롯해 ‘주토피아’ ‘모아나’ 각본에 참여했던 재러드 부시가 연출에 함께 참여했다.
여기에 주디 역의 지니퍼 굿윈, 닉 역의 제이슨 베이트먼 등 기존 캐릭터들을 연기했던 배우들이 이번 작품에서 또다시 의기투합해 팬들에게 반가움을 선사할 예정이다. 또한 ‘에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스’로 아카데미 남우조연상을 거머쥔 명품 배우 키 호이 콴이 뉴페이스 게리 역을 맡아 극에 신선함을 불어넣을 예정이다.
더불어 이번 작품에는 그래미 어워드 올해의 노래상과 최우수 팝 보컬 앨범상 등을 수상한 세계적 팝스타 에드 시런이 참여한다. 그는 주토피아의 슈퍼스타 가젤 역으로 돌아온 샤키라가 부른 신곡 ‘주’(Zoo)의 작사, 작곡을 담당해, 전편의 ‘트라이 에브리씽’(Try Everything) 열풍을 잇는 완성도 높은 음악을 선보일 예정이다. 또한 이번 작품 속 새로운 양 캐릭터 에드 시어린으로 특별 출연하며 다채로운 활약을 예고한다.
