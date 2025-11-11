개봉 D-1 ‘나우유씨미3’, 사전 예매량 5만장 돌파

‘나우 유 씨 미 3’는 11일 오전 8시 영화관입장권통합전산망 기준 사전 예매량 5만 4351장을 돌파하며 본격적인 흥행 매직의 시작을 알렸다.
이로써 ‘나우 유 씨 미 3’는 개봉을 하루 앞두고 현재 박스오피스 톱3를 기록하고 있는 ‘프레데터: 죽음의 땅’ ‘퍼스트 라이드’ ‘극장판 체인소 맨: 레제편’의 예매율을 모두 제쳐 눈길을 끈다.
‘나우 유 씨 미’ 시리즈는 국내에서 누적 관객수 581만 명 이상을 동원한 흥행작으로, 오랜만에 스크린에 컴백한 작품에 대한 국내 관객들의 기대감도 크다. 국내 예고편 공개 이후 순식간에 누적 조회수 1000만 뷰를 훌쩍 넘기며 관심을 입증한 바, 모두가 기다려 온 오리지널 ‘포 호스맨’(제시 아이젠 버그, 우디 해럴슨, 데이브 프랭코, 아일라 피셔)의 완전체 재결합부터 화려한 로케이션과 마술 연출까지 극장가에 짜릿한 영화적 카타르시스를 선사할 것으로 기대를 모으고 있다.
특히 수능시험이 끝나는 오는 13일부터 그간의 스트레스를 풀기 위해 극장을 찾는 10대 학생 관객들이 많아질 것으로 예상되는 만큼, ‘나우 유 씨 미 3’가 보여 줄 흥행 추이가 더욱 주목된다.
한편 ‘나우 유 씨 미 3’는 나쁜 놈들 잡는 마술사기단 호스맨이 더러운 돈의 출처인 하트 다이아몬드를 훔치기 위해 목숨을 건 지상 최고의 마술쇼를 펼치는 블록버스로 오는 12일 북미보다 빠르게 국내에서 개봉한다.
댓글 0