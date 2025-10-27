엑소, 2년반 만에 컴백 ‘6人 활동’…레이 합류·첸백시 제외

수호·찬열·디오·카이·세훈·레이 참여
내년 1분기 정규 8집 발매…올해 12월 팬미팅
‘케데헌’에 ‘러브 미 라이트’ 삽입돼 재조명
한류 그룹 ‘엑소(EXO)’가 2년 반 만에 새 앨범을 낸다.
27일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면, 엑소는 내년 1분기 중 정규 8집을 발매한다. 엑소의 새 앨범은 2023년 7월 발매한 정규 7집 ‘이그지스트(EXIST)’ 이후 처음이다.
우선 엑소는 앨범 발매에 앞서 오는 12월 13~14일 인천 중구 인스파이어 아레나에서 여는 팬미팅 ‘엑소버스(EXO’verse)‘를 통해 컴백 활동을 예열한다.
엑소는 팬미팅에서 윈터송 ’첫 눈‘을 포함한 히트곡 무대로 ’엑소엘‘(EXO-L·공식 팬클럽명)과 함께한 지난 추억을 되새긴다. 동시에 앨범에 수록되는 신곡 무대를 처음 공개한다.
이번 새 앨범 활동과 팬미팅엔 SM에 속한 수호, 찬열, 카이, 세훈에 독립레이블 ’수수컴퍼니‘를 차린 디오 그리고 팀을 떠났던 중국인 멤버 레이 등 6명이 함께 한다.
엑소 유닛 ’첸백시‘ 멤버들이자 백현이 세운 ’INB100‘에 속한 백현·시우민·첸은 이번 활동에 함께 하지 않는다. 이들과 SM은 최근 계약 이행 및 정산금 소송 조정에 실패, 본격적인 법적 분쟁을 앞두고 있다. 2.5세대 K팝 그룹인 엑소는 3세대 K팝 그룹부터 본격화된 세계관의 시초를 다진 팀으로 평가 받는다. 2013년부터 정규 앨범 5장 연속 ’밀리언셀러‘를 기록했다. 물론 중국어 버전 앨범 또는 리패키지 앨범을 합한 누적 판매량이지만(2001년 이후 단일 앨범으로 100만장을 돌파한 건 2017년 방탄소년단이 처음) 팬덤을 기반으로 3·4세대 K팝 그룹의 음반 판매량이 급격히 늘어나는데 엑소가 촉매제 역할을 했다는 건 부인할 수 없다.
아울러 멤버들이 교복을 입고 세련된 멜로디에 맞춰 오차도 없는 칼군무를 추는 ’으르렁‘(2013)은 K팝 그룹의 퍼포먼스의 격을 한 단계 높인 K팝 역사에 기념비적인 같은 곡이다. 원테이크 형식으로 촬영한 ’으르렁‘ 뮤직비디오는 댄스 영화를 보는 듯한 감각적인 영상미로 호평을 받았다.
이후 발표한 ’중독‘ ’콜 미 베이비‘ ’러브 미 라이트‘ ’코코밥‘ ’템포‘ ’러브샷‘ 등 역시 수준 높은 퍼포먼스를 인정 받았다. 특히 ’러브 미 라이트‘는 글로벌 신드롬을 일으키고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 ’케이팝 데몬 헌터스‘(’케데헌‘)에 삽입돼 재조명됐다.
데뷔 당시 12인로 출발했으나 중국인 멤버들이 모두 이탈하면서 8인조가 완전체가 됐었다. 이번에 레이가 합류하면서, 9인이 공식적으로는 완전체가 된 상황이다.
이번 팬미팅 티켓 예매는 멜론티켓을 통해 진행한다. 오는 30일 오후 8시 팬클럽 선예매가, 31일 오후 8시 일반 예매가 가능하다. 비욘드 라이브 및 위버스에서 진행되는 온라인 생중계 관련 정보는 추후 공지된다.
