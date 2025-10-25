르세라핌 ‘스파게티’ MV 1000만뷰 돌파…국내외 차트도 뜨겁다

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 선사하는 ‘듣는 맛’과 ‘보는 맛’이 글로벌 차트를 흔들었다.
르세라핌은 지난 24일 오후 1시 싱글 1집 ‘스파게티’(SPAGHETTI)를 발매했다. 타이틀곡 ‘스파게티’(SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS))는 25일 오전 11시까지 일본, 싱가포르, 프랑스 등 55개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 정상을 밟았다. 이와 더불어 미국(2위)과 영국(6위)을 포함한 총 80개 국가/지역의 순위권에 진입해 팀 최다 기록을 세웠다. 또한 ‘월드와이드 아이튠즈 송 차트’와 ‘유러피안 아이튠즈 송 차트’에서도 1위를 차지했다.
이 곡은 머릿속에서 자꾸 맴돌고 생각나는 르세라핌을 이에 낀 스파게티에 빗댔다. “숨 쉬듯 찾는 네 밥상”, “잇 잇 업(EAT IT UP)” 등 직관적인 가사와 후킹한 후렴구로 중독성을 극대화했다. 멤버들의 매력적인 목소리가 곡에 감칠맛을 더하며 방탄소년단 제이홉이 피처링으로 참여해 ‘듣는 맛’을 가미했다.다.
‘보는 맛’ 넘치는 뮤직비디오 역시 폭발적인 반응을 얻고 있다. 이 영상은 자신들에게 열광하는 대중에게 스파게티를 나눠주며 황홀감을 선물하는 르세라핌을 보여준다. 스파게티 접시와 식탁을 무대 삼아 선보이는 퍼포먼스, 토마토소스에 빠지는 장면 등 독특한 연출이 인상적이다. 여기에 이에 낀 음식을 빼는 재치 있는 안무와 멤버들의 다채로운 표정이 보는 재미를 더한다.
이에 영상은 공개된 지 22시간 만인 25일 오전 11시 10분경 유튜브 조회 수 1000만 뷰를 돌파했다. 이뿐만 아니라 25일 오전 11시 기준 한국(11위), 일본(5위), 영국(7위), 미국(5위) 등 46개 국가/지역의 유튜브 인기 급상승 뮤직비디오에 이름을 올리며 전 세계적인 인기를 입증했다.
