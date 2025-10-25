손호준, 나영석 PD와 불화설 입열다

손호준은 24일 유튜브 채널 ‘지편한 세상’에서 tvN ‘삼시세끼’ 하차로 인해 불거진 불화설을 해명했다. “전혀 아니다. (나 PD가) 나한테 먼저 연락을 줘서 ‘어떻게 생각하느냐’고 해 ‘형들(배우 차승원과 유해진) 둘이 ’삼시세끼‘ 하는 것도 재미있을 것 같다’고 했다”며 “워낙 삼시세끼 팬들이 많다 보니 서운한 분들도 있었던 것 같다. 형들이 전화 와서 ‘본의 아니게 기사가 이렇게 나와서 미안하다’고 했다”고 털어놨다.
나 PD 라이브 방송 출연 관련해선 “해명하려고 나간 게 아니”라고 짚었다. “당시 연극 ‘엔젤스 인 아메리카’를 하고 있었는데 영석 형이 선뜻 ‘와, 형이 도와줄게’라고 했다. 형 라방에서 (홍보)하다가 그런 이야기들이 많이 나와서 말한 것”이라고 설명했다.
손호준은 “이번에 연극 ‘킬링시저’를 했을 때도 영석 형이 바쁜데 보고 갔다. 같이 사진 찍고 SNS에도 홍보해줬다”며 고마워했다. 개그맨 지석진은 “얼마 전에 나영석이 하는 ‘보글보글’에 나갔는데, 뜬 거에 비해서 아직도 겸손하더라”고 덧붙였다.
