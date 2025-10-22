장민호, ‘아날로그 볼륨 1’ 초동 10만 돌파…네 번째 기록

가수 장민호가 또 하나의 의미 있는 기록을 세우며 ‘믿고 듣는 아티스트’의 저력을 다시 한번 입증했다.
장민호가 지난 14일 발매한 새 미니앨범 ‘아날로그 볼륨 1’(Analog vol.1)이 음반 집계 사이트 한터차트 기준 초동(발매 후 일주일간의 판매량) 10만 장을 돌파했다. 이는 장민호의 통산 네 번째 초동 10만 장 기록으로, 탄탄한 팬덤과 대중적 지지를 입증하는 성과다.
이번 앨범은 기존 트로트 스타일을 넘어선 ‘헌정 앨범’(Tribute Album) 콘셉트로 주목받았다. 타이틀곡 ‘한계령’을 비롯해 ‘홀로된 사랑’, ‘내 마음에 비친 내 모습’, ‘내 곁에 있어주’, ‘내게 남은 사랑을 드릴께요’, ‘그저 친구’, ‘그날’까지 총 7곡이 수록됐다. 장민호는 7080 세대를 대표하는 명곡들을 현대적인 감성으로 재해석해 음악적 깊이와 도전 정신을 동시에 선보였고, 그 결과 음악 팬뿐 아니라 대중 음악계 전반에서 호평이 이어지고 있다.
앞서 공개된 뮤직비디오 ‘내 곁에 있어주’, ‘한계령’은 각각 상반된 콘셉트와 색감으로 리스너들의 시선을 사로잡으며 작품성과 몰입도를 동시에 끌어올렸다. 여기에 오늘(21일) 오후 6시 공개되는 ‘홀로된 사랑’ 뮤직비디오는 디스코 풍의 리듬과 경쾌한 영상미로 지친 현대인의 일상에 활력을 불어넣는 밝고 신나는 에너지를 선사할 예정이다.
장민호는 이번 앨범과 활동을 통해 자신의 음악 세계를 더욱 깊이 있게 다져가고 있으며, 앞으로도 팬들과 대중에게 진정성 있는 무대와 새로운 매력을 꾸준히 선보일 예정이다.
