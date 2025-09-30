김수현, 군시절 연인에 편지 150통 “김새론과 교제 NO”

배우 김수현(37) 측이 군 복무 시절 연인에게 보낸 편지 일부를 공개했다. 김새론(25)과는 생전 미성년 시절 “단 하루도 교제한 적 없다”고 했다.
법률대리인 고상록 변호사는 30일 유튜브 채널 등에 편지 일부와 함께 “(김수현은) 2017년 10월 입대 후 2018년 1월부터 2019년 7월까지 최전방 DMZ 수색대에서 복무했다”며 “군 시절 내내 틈날 때마다 연인에게 전화를 걸어 통화했고, 매일같이 연인에 관한 마음을 글로 적었다. 2018년 1월2일 자대 배치 직후부터 시작된 일기는 같은 해 봄부터 연인과 일상을 공유하고 마음을 전하는 편지가 됐고, 전역 직전인 2019년 봄까지 약 150여개 일기 형식 편지로 남았다”고 밝혔다.
“김수현이 도난이나 분실로 인한 유출 위험 때문에 우편으로 발송하지 않았다”면서도 “대신 그렇게 모인 글을 휴가 때마다 들고 나가 연인에게 직접 보여주며 그 위에 연인이 수기로 답글을 적는 방식으로 교류했다”고 설명했다.
김수현은 첫 번째 편지에서 연인을 향한 애틋한 마음을 드러냈다. ‘달에도, 별에도 비에도, 눈에도, 온 숲에서, 그 바람에서, 모든 풍경에, 이 추위에도, 매시간 마다 내 하루가 너로’라고 썼다. ‘나는 뭘 해줬고, 할 수 있었는지, 왜 그랬는지, 왜 부족한지, 계속 돌아오는 건 돌이킬 수 없는 미안함과 고마움이었다’ ‘내가 관심병사라서 못 쓰는 네 이름 너무 쓰고 싶다. 사랑한대요 내가’ 등의 내용도 포함됐다.
고 변호사는 김수현이 군 시절 김새론에게 보낸 편지와 온도 차가 있다고 주장했다. “가세연은 이 편지를 교제 당시 전한 엽서와 의도적으로 나란히 배치하고 내용 일부만 발췌·왜곡하며 마치 고인에게 이성적 호감을 표현한 것처럼 보이게 했다”며 “전체 맥락을 보면 이 편지는 군 생활 속 느낀 당일의 소소한 감정과 다짐을 전한 글에 불과하다”고 설명했다. “(김수현은 )신중한 성격 탓에 편지마다 연예인인 상대방 본명 대신 별칭을 사용했다. 특별한 관계가 아니었다”고 강조했다.
“가세연의 계속된 범행 추가로 수사가 장기화하는 상황에서 훼손된 명예를 회복하고, 왜곡된 사실을 바로잡기 위해 소속사를 통해 확인한 사실과 객관적 자료를 면밀히 검증·확인한 결과를 토대로 이 글을 작성하게 됐다”며 “김수현이 고인이 아동 시절인 중학생 때부터 6년간 연인 관계를 유지하며 변태적 소아성애 형태를 지속했다는 주장은 전혀 사실적 기초가 없는 허위”라고 했다.
김수현은 김새론 미성년자 시절부터 6년 여간 교제했다는 의혹을 받고 있다. 김새론은 김수현 생일인 2월16일 서울 성동구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 유족은 유튜브 채널 가로세로연구소에 두 사람 사진과 문자, 편지 등을 공개했다. 김수현 소속사 골드메달리스트와 고인 음주운전 사고로 인한 위약금 7억원 내용증명 관련해서도 진실공방을 벌이고 있다.
김수현은 3월31일 기자회견에서 “고인이 미성년자이던 시절 교제를 하지 않았다”면서 “저의 외면으로 인해, 또 소속사가 고인 채무를 압박했기 때문에 비극적인 선택을 했다는 것 또한 사실이 아니”라며 오열했다. 유족 측이 공개한 2016년과 2018년 카톡 메시지 조작 의혹도 제기했다. 유족과 가세연 운영자 김세의 등을 상대로 120억원 손해배상청구 등 민·형사상 소송을 냈으며, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(명예훼손) 혐의 등으로 고소·고발했다.
