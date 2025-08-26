도경완, ‘장윤정 서브’ 발언에 “서로 존중하고 배려하며 살고 있다”

도경완은 26일 인스타그램에 “우리 부부의 모습이 누군가에게는 한쪽으로 기울어져 보일지도 모른다. 서로 존중하고 배려하며 단단하게 의지하고 살아가고 있다”며 “김진웅에게 사과 문자를 받았다. 우리 가족과 사랑해주는 분들께 상처를 입힌 것 같아 속이 상했지만, 누군가 또 상처 받는 일은 없었으면 한다. 다시 밝은 모습으로 인사드리겠다. 행복하세요”라고 남겼다.
김진웅은 24일 방송한 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 “난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배한테 결례인 말일 수 있지만 누군가의 서브로는 못 산다”고 털어놨다. ‘도경완이 왜 서브냐’는 질문에 “선배한테 죄송하고 결례일 수 있지만 아무래도 쉽지 않을 거 같다. 그런 내조를 할 수 없다”고 했다. 논란이 커지자, 사당귀는 320회 다시보기 서비스를 중단했다. KBS 홈페이지에서도 해당 회차를 볼 수 없는 상태다.
도경완 부인인 가수 장윤정은 인스타그램에 “친분도 없는데 허허”라면서 “상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 농담이나 장난으로 포장될 수 없다. 가족 사이에 서브는 없다”며 불쾌해 했다. 이후 “(김진웅이) 조금 전 모르는 번호로 문자가 왔고 내 번호를 수소문해 연락 한다면서 사과의 말을 전해왔다”며 “사과 하는 데에는 용기가 필요 했을 테고 사과해 오면 그 마음을 생각 해서라도 받아야 한다. 긴 말 하지 않겠다. 앞 날에 여유, 행복, 행운이 깃들길 바라겠다”고 했다.
김진웅은 “오늘 방송에서 경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 사과의 말씀을 올린다”며 “아직 경험도 부족하고, 스스로에겐 귀하게 찾아온 기회인 듯해 의욕만 앞서다 보니 신중하지 못했다. 그 결과 해서는 안 될 말을 내뱉고 말았다. 사려 깊지 못한 발언이 얼마나 큰 상처가 되는지 뼈저리게 느꼈다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 늘 경각심을 갖겠다”고 했다.
