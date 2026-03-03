졸음운전에 쓰러진 16살 외동딸…6명에 새 삶 주고 하늘로

사회복지사를 꿈꾸던 박채연 양(16)이 뇌사 장기기증으로 6명에게 새 생명을 선물하고 세상을 떠났다.
한국장기조직기증원은 지난해 12월 16일 아주대학교병원에서 박 양이 뇌사 장기기증으로 6명의 소중한 생명을 살리고 하늘의 별이 돼 떠났다고 3일 밝혔다.
박 양은 지난해 12월 14일 친척 결혼식에 참가하기 위해 가족과 이동 중 졸음운전 차량과 사고가 나 병원에 이송됐다. 하지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.
이후 박 양은 가족 동의로 심장, 폐장, 간장, 신장, 안구(양측)를 기증해 6명에게 새 생명을 안겨줬다.
박 양은 경기 안산시에서 외동딸로 태어났다. 그는 밝은 성격으로 중·고등학교 때 매년 회장에 뽑힐 정도로 활동적이었다고 한다. 또 도움이 필요한 사람을 돕고 싶은 마음에 사회복지사를 꿈꿨었다.
다음은 박 양의 아버지 박완재 씨가 딸을 보내며 남긴 글이다.
“사랑하는 채연아, 아빠와 엄마는 채연이와 보낸 시간이 너무나도 행복했어. 지금도 네가 옆에 없다는 것이 믿어지지 않아. 하늘에서 엄마, 아빠의 목소리가 들릴까? 매일 너를 그리워하고 있어. 새로운 생명을 선물 받은 분들도 건강했으면 해. 최고로 착한 딸이자 사랑스러운 딸 채연아. 다음 생에라도 또 아빠 딸로 와줬으면 해.”
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0