‘케데헌’ 감독 “대표곡 ‘골든’ 부르기 어려워야만 했다”

매기 강 감독은 22일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 내한 기자간담회를 열었다.
이날 강 감독은 영화의 대표곡인 ‘골든’(Golden)에 대해 “사실 여러 노래 중에 ‘골든’이 가장 작업하고 쓰기 어려운 곡이었다”라며 “이야기를 개발하고 나서 한참 후에 이 영화에 (‘골든’이) 얼마나 중요성을 가지는지 깨달았다, 그래서 이 곡이 루미가 소망, 열망을 담아야 하는 대표곡이 되어야 했다”고 설명했다.
이어 “뮤지컬에서 전통적으로 주인공에게 주어지는 중요한 곡처럼, 목적이 있기 때문에 너무나 중요했다”라며 “특히 감동을 전하기 위해서 모든 캐릭터 전사를 전달하는 게 중요했다, 그래서 루미의 출신, 미라의 전사 등도 관객들에게 알려주고, 다른 캐릭터도 자신의 정체성이 완전하게 편안하지 않다는 걸 보여줬고, ‘골든’이 캐릭터 성장 서사가 정확하게 전달될 거라 생각했다”고 밝혔다.
그러면서 “그래서 이 노래가 상당히 부르기 어려워야만 했다, 고음을 해내는 가수의 노래를 들을 때, 고음 파트가 더 높고 부르기 힘들수록 그 감정이 격해지고 감동이 더 커진다고 생각했기 때문이다”라며 “그래서 7~8개 버전으로 거쳤고, 밴쿠버 공항 차 안에서 지금 버전의 데모를 처음 듣고 눈물이 흘렀다, 반드시 ‘이거’라고 느낄 거라 생각했는데, 그 순간이 딱 느껴졌기 때문이다”라고 덧붙였다.
지난 6월 20일 공개된 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 케이팝 슈퍼스타인 루미, 미라, 조이가 화려한 무대 뒤 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 담은 액션 판타지 애니메이션이다.
이 영화는 넷플릭스 영화 부문에서 2025년 26주 차, 28주 차, 29주 차 글로벌 1위를 달성한 것은 물론, 지난달 30일 넷플릭스 역대 최고 시청률을 기록한 오리지널 애니메이션 영화에 올랐다. 현재 넷플릭스 영화 역대 1위 ‘레드 노티스’(2021)의 기록을 맹추격 중이다.
특히 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 K팝 걸그룹 헌트릭스가 부른 곡 ‘골든’은 최신(8월 16일 자) 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’에서 1위를 차지했다. ‘골든’은 K팝으로는 ‘핫 100’에서 2년 만에 정상에 오른 곡이자, K팝 걸그룹이 부른 노래로는 처음 1위를 차지했다.
