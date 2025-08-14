한지은 “동기 전소민과 사이 안 좋다는 건 오해…든든한 친구”

배우 한지은이 동덕여자대학교 방송연예과 동문 사이인 배우 전소민과 사이가 좋지 않다고 보는 것은 대중의 오해라고 말했다.
한지은은 14일 오후 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 진행된 영화 ‘온리 갓 노우즈 에브리띵’(감독 백승환) 관련 뉴스1과의 인터뷰에서 이번 영화에 함께 출연한 전소민과 대학 동문인 것에 대해 “너무 반갑고 좋았다, ‘소민아 우리 이거 같이 해’하면서 반가워했다, 그런데 함께하는 신이 없어서 아쉽기는 했다”고 말했다.
두 사람은 지난 2020년 SBS ‘런닝맨’에서 동문 사이임이 알려지며 화제가 됐다. 한지은은 “(‘런닝맨’ 출연 전까지)그동안 서로 마음으로 응원하고 가끔 연락하는 정도였고 만나거나 교류가 있지 않았는데 오랜만에 만났다, 우리는 너무 재밌게 촬영했는데 대중의 오해가 있다, 사이가 안 좋은 것처럼 인식하는 분들이 있었다, 그게 아니다”라고 오해에 대해 해명했다.
이어 “영화에 같이 캐스팅됐다고 했을 때 우리가 그게 아니라는 걸 확실히 보여줄 수 있구나 하는 우스갯소리를 혼자 했었다”며 “안심이 됐고 반가웠다, 같이 배우 생활을 10년 넘게 했다, 배우 생활이라는 게 10년 이상 꾸준히 해나가는 게 쉬운 일은 아니다, 주변에서도 그렇고, 그런데 동기로서 소민이도 활발하게 저도 열심히 하고 있고 그런 동기가 옆에 있는 게 되게 든든하더라”고 표현했다.
두 사람은 ‘런닝맨’ 이후로도 연락하며 지냈다. 한지은은 서로 영화와 관련해 만날 때 수다를 떨었었다면서 “소민이가 (이번 영화에서) 변신을 제대로 했다, 역시 내 동기 잘했다 했었다”고 말했다.
또한 “소민이가 인터뷰 때 스스로 배우 생활을 하면서 해소되지 않은 변화에 대한 갈증을 느낄 시기에 이 작품을 만났다고 했는데 그게 또 나도 공감되는 지점이었다, 소민이도 배우를 하면서 자신만의 고민과 이런 지점을 얼마나 가지고 왔을지에 대해 공감이 된다”고 애정을 드러냈다.
‘온리 갓 노우즈 에브리띵’은 사제 서품을 받은 신부 도운(신승호)이 실종된 어머니의 죽음에 얽힌 고해성사를 듣고, 복수와 신앙심 사이의 딜레마 속에서 감춰진 비밀을 파헤치는 미스터리 추적 스릴러다.
