“집값 올려 팔았다?” 박원숙, 집 장사 루머 전면 해명

  • 입력 2025년 8월 12일 00시 07분

박원숙, ‘집 장사’ 루머 전면 해명

ⓒ뉴시스
배우 박원숙이 자신을 둘러싼 ‘집 장사’ 루머에 대해 직접 해명했다.
11일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘박원숙의 같이 삽시다’에서는 박원숙과 배우 홍진희가 미용실을 찾는 모습이 그려졌다.

이 자리에서 홍진희는 한 아파트 주민에게 들은 소문을 전했다. 그는 “스위스 편 방송이 나갈 때 한 주민이 ‘박원숙이 집 장사를 한다’고 하더라. 방송 촬영으로 집값을 올린 뒤 팔고, 또 다른 곳으로 이사해 같은 일을 반복한다고 했다”고 말했다.

■ “남해 집 팔고 이사 갔다?”
이에 박원숙은 “소문이 이렇게도 난다. 유튜브에 ‘박원숙이 남해에서 집 장사 다 하고 이사 갔다’는 얘기가 돌더라”며 “대꾸하기 싫어 그냥 뒀더니 와전됐다”고 털어놨다.
그는 “내가 이사 다니는 걸 좋아해서 그런가 싶다. 초본을 떼면 이사한 기록이 많긴 하다”고 웃으며 말했다.

■ “이유 있는 이사…집 장사·땅 장사 아냐”
박원숙은 “잘 살아보려고 했지만 못 살고 헤어지면 그 집에 계속 살겠냐. 그런 아픔이 있었다”며 “집 장사도, 땅 장사도 아니다”라고 선을 그었다.

또한 그는 “스위스에 계좌가 있다는 말도 사실이 아니다. 여행만 다녀왔다”며 웃음을 자아냈다.
