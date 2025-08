엑스디너리 히어로즈, 롤라팔루자 시카고 공연 성황 “벅찼다”

엑스디너리 히어로즈

엑스디너리 히어로즈

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 소속 보이밴드 엑스디너리 히어로즈는 7월 31일(이하 현지시간) 미국 일리노이주 시카고 그랜트 공원에서 열린 세계적 뮤직 페스티벌 ‘롤라팔루자 시카고’ 중 더 그로브(THE GROVE)의 마지막 스테이지를 장식했다. 롤라팔루자는 1991년 미국 시카고에서 시작된 대규모 음악 축제로 미국, 프랑스, 칠레, 브라질 등 세계 여러 지역에서 열리고 있다.엑스디너리 히어로즈는 화려한 밴드 퍼포먼스와 파워풀한 보컬 실력으로 관중의 몰입도를 높였다. 메탈 장르의 ‘파이트 미’(FIGHT ME)로 본격적인 시작을 알렸고 ‘브레이크 더 브레이크’(Break the Brake), ‘바이시클’(Bicycle), ‘스트로베리 케이크’(Strawberry Cake), ‘프리킹 베드’(Freakin‘ Bad), ’조지 더 랍스타‘(George the Lobster), ’머니볼‘(MONEYBALL), ’머니 온 마이 마인드‘(Money On My Mind) 등 압도적 록 사운드가 담긴 곡들로 시카고의 여름밤을 뜨겁게 달궜다.(서울=뉴스1)