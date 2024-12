ⓒ뉴시스

소속사 어트랙트에 따르면 이번 싱글은 피프티피프티가 5인조로 재편한 이후 처음 선보이는 겨울 시즌송이다.앨범에는 ‘웬 유 세이 마이 네임(When You Say My Name)’과 ‘너티 오어 나이스(Naughty or Nice)’ 등 총 두곡이 수록됐다.눈 덮인 고요한 밤거리를 거닐며 사랑하는 사람이 내 이름을 불러주는 것만으로 이 겨울이 따뜻해진다는 로맨틱한 가사가 인상적이다.음원과 함께 공개되는 ‘웬 유 세이 마이 네임’ 뮤직비디오에는 따뜻하고 낭만적인 분위기와 함께 겨울을 보내고 있는 멤버들의 모습이 담겼다.수록곡 ‘너티 오어 나이스’는 팝 스타일 장르의 곡이다. 크리스마스 분위기가 물씬 담겼다.피프티피프티의 디지털 싱글 ‘윈터 글로우(Winter Glow)’은 이날 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 발매됐다.[서울=뉴시스]