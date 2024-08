ⓒ뉴시스

8일 연예계에 따르면, RM은 전날 자신의 소셜미디어에 ‘더 지니어스 커뮤니티스 25 베스트 앨범 오브 2024 소 파’(The Genius Community’s 25 Best Albums of 2024 So Far) 관련 게시글을 올렸다.미국 음악 전문매체 지니어스(The Genius)가 선정한 올해 최고의 앨범 25개의 목록이었는데, RM의 솔로 2집인 ‘라이트 플레이스, 롱 퍼슨’(Right Place, Wrong Person)이 톱10에 올랐다.한편 경찰에 따르면 슈가는 지난 6일 용산구 한남동 소재 노상에서 음주 상태로 전동 스쿠터를 타다가 넘어진 채로 발견됐다. 이동 거리는 약 500m로 알려졌다.[서울=뉴시스]