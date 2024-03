아이브, 첫 美 단독공연 성료…“언어는 다르지만 음악으로 소통”

LA 기아포럼서 첫 월드 투어 미주 공연 포문

그룹 ‘아이브(IVE)’가 첫 미국 단독 공연을 성료했다.15일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 아이브는 지난 13일(이하 현지시각) 미국 로스앤젤레스(LA) 기아 포럼(Kia Forum)에서 첫 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 해브’(IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’)를 펼쳤다.아이브는 2만석 규모의 공연장에서 미주 투어의 포문을 열었다. 스타쉽은 “아이브가 지난 1월 첫 번째 영어 싱글 ‘올 나이트(All Night)’ 발매 이후 별도의 프로모션을 진행하지 않았고 미국 정식 데뷔를 하지 않은 상태임에도 매진을 기록하며 첫 공연을 마쳤다”고 전했다.특히 아리아나 그란데의 ‘세븐 링스(7 Rings)’, 리처드 샌더슨의 ‘리얼리티(Reality)’, 리틀 믹스의 ‘우먼 라이크 미(Woman Like Me)’, 니키의 ‘에브리 서머타임(Every Summertime)’ 등 팝송 커버 무대도 주목 받았다.아이브는 스타쉽을 통해 소속사를 통해 “처음으로 개최한 미주 공연이라서 설렘 반 긴장 반으로 무대를 준비했던 것 같다. 아이브를 보기 위해 공연장을 찾아오신 분들께 정말 감사드리고, 언어는 다르지만, 음악으로 소통할 수 있음에 정말 감동적인 무대였다”라고 입을 모았다. “주신 사랑에 보답할 수 있도록 남은 미주 투어도 열심히 해 나갈 계획이고, 마지막 공연까지 함께 즐겨주셨으면 좋겠다”라고 덧붙였다.아이브는 이후 오는 16일 오클랜드의 오클랜드 아레나(Oakland Arena), 20일 포트워스의 디키즈 아레나(Dickies Arena), 24일 애틀랜타의 스테이트팜 아레나(State Farm Arena), 26일 로즈먼트의 올스테이트 아레나(Allstate Arena), 29일 뉴어크의 푸르덴셜 센터(Prudential Center) 등으로 투어를 이어간다.[서울=뉴시스]