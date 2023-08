지드래곤·전지현·정유미·손나은…그라운드에 ★들 ‘깜짝 등장’

ⓒ News1



배우 지드래곤과 전지현, 정유미, 손나은 등이 의외의 장소에서 포착됐다.지난 3일 오후 PSG와 전북 현대는 부산아시아드주경기장에서 쿠팡플레이 시리즈 3차전을 진행했다.이날 특히 지드래곤은 절친한 정유미, 손나은 등과 함께 관중석에 앉아 축구를 관람했다.앞서 지드래곤과 이강인은 일본 오사카 얀마 스타디움에서 열린 파리 생제르맹과 알 나스르(사우디아라비아)의 프리 시즌 일본 투어 첫 경기에서 만남을 갖는 모습이 포착돼 화제를 모은 바 있다.그런가 하면 이날 현재 한국과 일본을 투어중인 ‘맨체스터 시티’가 영상을 공개한 가운데, 서울 투어에서 배우 전지현 등장했다.3일 맨시티 공식 유튜브 채널에는 ‘THANK YOU SEOUL!‘이라는 제목으로 영상이 공개됐다.특히 해당 영상에는 배우 전지현이 깜짝 등장해 눈길을 끌었다. 전지현은 유니폼에 엘링 홀란의 사인을 받고 “꺄! Thank you very much”라고 인사했다.전지현은 유니폼에 얼굴을 묻으며 벅찬 마음을 드러냈다. 이후 카메라를 발견한 전지현은 유니폼으로 얼굴을 거렸고, 남편 최준혁 씨는 그런 전지현을 뒤에서 흐뭇하게 바라보고 있는 모습이 시선을 사로잡고 있다.전지현은 앞서도 명품 브랜드 행사장에서 만난 축구선수 손흥민에게 사인을 받으며 축구 열정을 드러낸 바 있다.(서울=뉴스1)