가수 황치열이 다섯 번째 미니앨범 ‘기프트(GIFT)’로 인기를 확인했다.1일 소속사 텐투엔터테인먼트에 따르면, ‘기프트’는 발매 직후 홍콩, 말레이시아, 싱가포르, 대만 등 전 세계 4개 지역의 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위에 올랐다.‘기프트’는 황치열을 지지해 준 이들을 위한 앨범으로, 서로가 서로에게 선물이라는 메시지를 담았다.타이틀곡 ‘나의 봄날 (You Are My Spring)’은 사랑하는 사람을 향한 진심 어린 고백을 가사에 녹여냈다. 황치열의 보컬과 함꼐 ‘널 많이 사랑해 어제보다 오늘 더’, ‘오랜 시간이 흘러도 이 맘 변치 않을게’ 드으이 가사가 곡의 분위기를 더했다.[서울=뉴시스]