(여자)아이들 ‘아이 네버 다이’, 美 타임지 ‘올해 최고 K팝’ 선정

(여자)아이들 민니(왼쪽부터), 미연, 소연, 우기, 슈화ⓒ 뉴스1

(여자)아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)의 정규 1집 ‘아이 네버 다이’(I NEVER DIE)가 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 올해 최고의 K-팝 앨범에 선정돼 글로벌 영향력을 입증했다.지난 13일(현지 시간) 미국 시사주간지 타임(TIME)은 ‘2022 최고의 K-팝 노래와 앨범’(The Best K-POP Songs and Albums of 2022)을 발표, K-팝 앨범과 노래를 각각 5개씩 선정해 소개했다. (여자)아이들이 지난 3월 발표한 정규 1집 ‘아이 네버 다이’가 베스트 앨범 중 하나로 꼽히며 호평을 받았다.타임(TIME)은 “‘톰보이’는 2022년 가장 상업적 성공을 거둔 K팝 곡들 중 하나이며, 이 곡이 수록된 앨범 ‘아이 네버 다이’는 그 자체로 인정받을 만하다”라고 설명했다.또한 “총 8개의 트랙에 걸쳐, (여자)아이들은 퍼포먼스 뿐만 아니라 프로듀싱으로 강한 인상을 준다”며 “그들은 사회가 요구하는 ‘금발의 바비 인형’이 되기를 거부하며 고정 관념에 맞서고 있다”라고 덧붙이며 (여자)아이들의 음악이 지닌 메시지를 높이 평가했다.지난 3월 정규 1집 ‘아이 네버 다이’의 타이틀곡 ‘톰보이’로 국내외 신드롬을 일으킨 (여자)아이들은 지난 10월 미니 5집 ‘아이 러브’(I love)로 컴백, 발매와 동시에 아이튠즈 톱 앨범(Top Album) 부문 전 세계 40개 지역에서 1위를 차지하고 초동 판매량 67만8000 장을 돌파하며 약 284% 성장률을 기록했다. 또한 빌보드 200에 71위로 진입하고, 국내 음악 방송 11관왕을 달성하는 등 각종 기록의 향연을 써내려갔다.(여자)아이들은 오는 2023년 1월28일과 29일, SK올림픽 핸드볼경기장에서 팬미팅을 통해 팬들과 만남을 가질 예정이다.(서울=뉴스1)