덴마크 싱어송라이터 크리스토퍼(Christopher)가 국내 음악 영상 플랫폼에 출연했다.26일 딩고 뮤직에 따르면, 크리스토퍼는 전날 오후 7시 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 ‘킬링 보이스’에 나왔다.공개된 영상에서 크리스토퍼는 “킬링 보이스‘에 출연하게 돼 매우 기쁘다. 초대해 주셔서 감사하다”는 첫인사를 전하고 히트곡 ’배드(Bad)‘로 ’킬링 보이스‘의 포문을 열었다.이어 ’고스트(Ghost)‘, ’아이러니(Irony)‘, ’굿 투 굿바이(Good To Goodbye)‘, ’마이 하트(My Heart)‘, ’립 오브 페이스(Leap Of Faith)‘, ’이프 잇 워언트 포 유(If It Weren‘t For You)’, ‘폴 소 하드(Fall So Hard)’, ‘배드 보이(Bad Boy)’까지 연달아 열창했다.‘킬링 보이스’는 아티스트들이 직접 선정한 세트리스트로 모든 이들을 ‘킬링’하는 ‘보이스’를 라이브로 생생하게 즐길 수 있는 콘텐츠다. 앞서 아이유, 성시경, 태연 등 다양한 장르의 아티스트들이 출연했다.한편 크리스토퍼는 오는 11월 26~ 27일 세종문화회관 대극장에서 단독 콘서트 ‘러브 인 서울 2022 - 크리스토퍼(LOVE IN SEOUL 2022 - Christopher)’를 연다.[서울=뉴시스]