피오 출연 영화 ‘뉴 노멀’, 제66회 런던 국제영화제 초청

표지훈(피오)/아티스트 컴퍼니 제공

‘뉴 노멀’ 포스터

배우 표지훈(피오)이 출연한 영화 ‘뉴 노멀’이 제66회 런던 국제영화제의 초청을 받았다.영화 ‘뉴 노멀’(감독 정범식, 제작 언파스튜디오 어몽필름)은 최근 제66회 런던 국제영화제에 공식 초청을 받았다.런던 국제영화제는 1957년 시작돼 ‘세계 최고의 영화들을 소개한다’는 캐치프레이즈에 맞게 한 해 동안 가장 화제가 되었던 신작들을 영국 프리미어로 상영하는 영국에서 가장 큰 영화제다. 올해 한국 영화로는 ‘뉴 노멀’과 함께 박찬욱 감독의 ‘헤어질 결심’ 등이 초청을 받았다.런던 국제영화제 페스티벌 디렉터 트리시아 터틀(Tricia Tuttle)은 작품 선정 이유로 “우리 프로그래머들은 정범식 감독의 기막히게 기발하고(wildly inventive)이고 흥미로운(wickedly entertaining) ‘뉴 노멀’에 열광했다(crazy). 전 세계의 관객들 역시 우리 프로그래머들처럼 ‘뉴 노멀’에 열광할 것이라고 확신한다”라고 밝혔다.또한 칸 국제영화제 별점 평론가인 팀 로비(Tim Robey)는 “‘뉴 노멀’은 각각의 장면들이 완벽한 영화적 호흡으로 세공된(perfectly paced and crafted)된 뛰어난 영화이며, 한마디로, 굉장히 재치 넘치는 엔터테인먼트(a very witty piece of entertainment)!”라고 극찬을 아끼지 않았다.‘뉴 노멀’은 저마다의 외로움과 고단함을 짊어진 6명의 인물들이 4일 동안 서로 스쳐지나가며 섬뜩한 위험과 마주하게 되는 기이하고 때로는 황당한 이야기이자 한끗 다른 서스펜스로 무장한 MZ 세대의 새로운 수난극이다.‘곤지암’을 연출하며 대한민국 호러 장르의 대가로 거듭난 정범식 감독의 신작으로 제26회 부천국제판타스틱영화제 공식 폐막작으로 선정돼 화제를 모은 바 있다.특히 표지훈은 ‘뉴 노멀’을 통해 이전 작품에서 선보였던 캐릭터와는 또 다른 새로운 모습을 선보이며 더욱 넓어진 연기 스펙트럼으로 작품의 든든한 한 축을 담당해 극의 생동감을 더했다. .‘뉴 노멀’은 오는 10월15일 오데온 럭스 극장(ODEON Luxe West End)과 16일 프린스 찰스 시네마(Prince Charles Cinema)에서 양일간 3회에 걸쳐 전 세계 관객을 대상으로 상영이 진행될 예정이다.(서울=뉴스1)