현대엔지니어링, 을지로 ‘르네스퀘어’ 준공… 도심 오피스 공급 확대

현대엔지니어링이 서울 을지로3가 6지구에서 업무시설 ‘르네스퀘어’를 준공하며 서울 도심업무지구(CBD) 내 오피스 공급 성과를 이어가고 있다고 3일 밝혔다.
현대엔지니어링은 지난 4월 서울 종로구 인사동 공평 15·16지구 오피스 ‘G1 서울’을 준공한 데 이어 을지로 오피스까지 공급하며 광화문·종로·을지로를 잇는 도심 핵심 업무축에서 연속적으로 업무시설 준공 실적을 확보했다.
르네스퀘어는 서울 중구 수표동 일대 을지로3가 도시환경정비형 재개발구역 제6지구에 조성된 오피스다. 지하 7층~지상 17층, 연면적 6만343.54㎡ 규모로 업무시설과 근린생활시설을 갖췄다.
사업지는 지하철 2·3호선 을지로3가역 도보권에 있다. 북측으로는 청계천 조망이 가능해 교통 접근성과 업무환경을 함께 갖췄다고 한다.
르네스퀘어에는 기업 수요를 반영한 최신 오피스 설계가 적용됐다. 기둥과 벽체를 최소화하고 층별 면적을 넓게 확보하는 ‘라지 플레이트’ 설계를 통해 공간 효율성을 높였다. 이를 통해 임차 기업은 한 층에 대규모 인원을 배치하거나 조직 구조에 맞춰 업무공간을 유연하게 구성할 수 있다.
차세대 공조 시스템인 ‘바닥공조’ 방식도 적용됐다. 바닥공조는 이중바닥 구조 사이 공간을 공조 공간으로 활용하고, 바닥에 설치된 공기 배출구를 통해 냉·난방 공기를 공급하는 방식이다. 천장에서 공기를 공급하는 기존 방식과 달리 사람 가까이에서 공기가 공급돼 좌석 위치에 따른 온도 편차를 줄일 수 있다. 활동 영역을 중심으로 공조가 이뤄지는 만큼 에너지 사용을 줄이는 데도 도움이 된다.
현대엔지니어링은 이번 르네스퀘어 준공을 통해 서울 도심업무지구 내 신규 오피스 공급 역량을 강화하게 됐다고 설명했다. 광화문·종로·을지로 일대는 금융, 행정, 대기업 본사가 밀집한 서울 대표 업무 권역으로 안정적인 오피스 수요가 이어지는 지역이다.
현대엔지니어링은 인사동 G1 서울에 이어 을지로 르네스퀘어까지 도심 신규 오피스를 잇달아 공급하며 설계·시공 경쟁력을 확보했다는 평가다.
현대엔지니어링 관계자는 “서울 도심업무지구를 중심으로 고품질 오피스 수행 역량을 지속 확대해 나갈 계획”이라며 “차별화된 설계와 공간 경쟁력을 기반으로 도심 오피스 시장에서 입지를 더욱 강화하겠다”고 말했다.
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