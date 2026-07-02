그라운드 밖으로 나온 축구팬심… 일동후디스, FC서울 협업 한정판 공개

일동후디스, 후원 구단 FC서울과 협업한 한정판 단백질 제품군 선봬
선수 소장 카드 무작위 동봉해 구매 재미와 소장 가치 동시에 겨냥
구매 고객 대상 이영표 사인회·에스코트 키즈 등 홈경기 연계 행사 마련
스포츠 스폰서십 활용한 오프라인 접점 확대로 브랜드 인지도 강화 주력
일동후디스가 파트너십을 맺고 있는 프로축구단 FC서울과 손잡고 새로운 기획 상품을 내놓았다. 이 기업은 단백질 보충제와 구단 관련 기획 상품을 결합한 한정판 패키지 2종을 시장에 선보이는 동시에 축구 팬들을 경기장으로 불러 모으는 연계 행사를 진행한다고 2일 전했다.
이번에 마련된 상품군은 축구단 지지자들을 겨냥해 특수 제작된 한정 수량 패키지다. 단백질 음료인 하이뮨 액티브 기획팩(밀크쉐이크·딥초코·더블샷 커피 등 3개입)과 영양 공급을 돕는 하이뮨 아미노포텐 기획팩(5개입) 등 두 가지 유형으로 분류된다. 상자 내부에는 수집가들의 관심을 모으는 FC서울 소속 선수 카드(총 11가지 종류) 중 2장이 임의로 들어가 있어 구매하는 즐거움을 주도록 설계됐다.
해당 상품군은 공식 온라인 판매처인 후디스몰을 통해 유통된다. 온라인몰에 처음 가입하는 소비자를 대상으로는 높은 폭의 가격 할인 혜택과 더불어 다채로운 할인권, 적립 보상 등이 주어진다.
신제품 발매를 기념한 관람객 초청 행사도 함께 열린다. 오는 7일까지 온라인몰에서 해당 상품을 3개 이상 결제한 뒤 별도 양식에 결제 내역을 등록하면 신청이 완료된다. 신청자는 이영표 해설위원의 팬사인회(30명), 어린이 대상의 선수단 입장 동행 프로그램인 에스코트 키즈(11명), 축구장 내부 시설을 관람하는 스타디움 투어(10개 팀) 가운데 희망하는 항목을 고를 수 있다. 선정 결과는 오는 9일 개별 통보되며, 준비된 프로그램은 7월 12일 개최되는 홈경기 당일에 현장에서 실시된다.
일동후디스 관계자는 축구단과의 협력을 기반으로 체육 동호인과 팬들에게 색다른 즐거움을 주기 위해 이번 기획을 마련했다며, 향후에도 대중이 여러 제품군을 접할 수 있도록 대면 마케팅 영역을 꾸준히 확장할 계획이라고 설명했다.
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