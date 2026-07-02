SK, 협력사 상생협약 체결… 하이닉스, 반도체 생태계에 1.4조 지원

SK가 1·2·3차 협력사와 상생 협약을 맺고 동반성장 체계 강화에 나선다. 대금 지급 조건을 개선하고 기술·금융 지원을 확대해 2차 이하 협력사까지 지원 범위를 넓히겠다는 계획이다.
SK는 2일 서울 중구 SKT타워에서 ‘SK-1·2·3차 협력사 간 상생 협약’ 체결식을 열었다고 밝혔다. 행사에는 주병기 공정거래위원장, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 지동섭 SV위원장, 계열사 CEO와 협력사 대표 등 150여 명이 참석했다.
이번 협약에는 SK하이닉스, SK텔레콤, SK에코플랜트, SK지오센트릭, SK실트론, SK AX, SK인텔릭스 등 7개 계열사와 100여 개 협력사가 참여했다. 협약에는 대금지급 조건 개선, 거래 관행 개선, 연구개발 및 금융·자금 지원 확대 방안이 담겼다.
SK는 1차 중소 협력사를 대상으로 대금 지급 기한을 줄이고 현금 지급 비중을 높이기로 했다. 마감 후 최대 10일 이내 지급 등을 적용하되, 업종별 특성을 반영해 대금 지급 조건을 개선한다는 방침이다.
상생결제시스템 활용도 늘린다. 이 시스템을 이용하면 2·3차 협력사도 별도 예치 계좌에 마련된 자금을 기존보다 빨리 받을 수 있어 자금 운용 부담을 줄일 수 있다. SK는 상생결제시스템을 도입하거나 활용하는 협력사에 평가, 등록, 갱신 과정에서 가점을 주는 등 인센티브를 제공할 계획이다.
거래 관행 개선 방안도 포함됐다. 1차 협력사가 2·3차 협력사에 대한 대금 지급 조건을 완화할 경우 재계약과 신규 협력사 선정 평가에서 가산점을 부여한다. 각 단계별 협력사의 지급 기한과 지급 수단도 점검해 협력사 생태계 전반에 안정적인 대금지급 문화를 만들겠다는 구상이다.
금융 지원 대상도 확대된다. SK는 6800억 원 규모로 운영 중인 그룹 공통 동반성장 펀드의 지원 대상을 2·3차 협력사까지 넓히기로 했다. 협력사 CEO, 중간관리자, 임직원을 대상으로 한 계층별 온라인 교육 프로그램도 운영한다.
SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 협력사 지원도 강화된다. SK는 1조4000억 원의 신규 자금을 활용해 반도체 소재·부품·장비 협력사의 기술 개발과 제품 검증을 지원할 계획이다.
SK하이닉스는 협력사가 고가 장비를 활용해 신규 제품을 개발할 수 있도록 ‘분석측정지원센터’를 계속 운영한다. 양산 환경과 같은 조건에서 소재·부품·장비 기업의 제품 신뢰성을 검증할 수 있는 테스트베드인 ‘트리니티 팹’도 새로 가동한다.
협력사의 연구개발 부담을 낮추기 위한 제도도 마련했다. SK하이닉스는 협력사의 기술 개발에 먼저 자금을 지원하고, 개발 완료 후 기술적 성과와 기여도를 인정해 정산하는 ‘R&D 도전보상제’를 운영할 예정이다. 납품대금 지원 펀드는 기존 500억 원에서 1000억 원으로 확대한다.
SK텔레콤은 중소 협력사를 대상으로 마감 후 2영업일 내 100% 현금을 지급하는 ‘대금지급바로’ 서비스를 운영하고 있다. SK텔레콤은 이 서비스를 통해 22년간 누적 14조5000억 원을 조기 지급했으며, 지급 대상을 더 많은 협력사로 넓히는 방안도 검토하고 있다. 협력사 기술 역량 확보를 위한 특허 무상 제공도 이어간다.
SK에코플랜트는 중소 협력사와 스타트업의 기술 사업화를 돕는 오픈 이노베이션 프로그램을 강화한다. 기술력을 갖춘 유망 기업을 발굴해 사업화 기회를 넓히겠다는 계획이다. 협력사 ESG 역량 강화를 위한 실무 클래스도 운영한다.
SK지오센트릭은 생산성 향상과 ESG·안전환경 개선을 중심으로 협력사의 지속가능 역량 강화를 지원한다. SK실트론은 상생결제시스템을 운영하고, 웨이퍼 공정 교육을 협력사에 개방한다. SK실트론의 2차 협력사 현금 지급 비중은 93.7%, 평균 지급 기한은 23.6일이다.
SK AX는 2차 협력사 투입 여부에 대한 모니터링을 강화하고 직계약 전환을 유도한다. SK인텔릭스는 1차 협력사의 대금 지급과 공정거래 협약 체결에 대한 인센티브를 제공한다.
주병기 공정거래위원장은 축사에서 “이번 상생 협약을 통해 상생의 가치가 SK에서 1차, 2차, 3차 협력사로 자연스럽게 이어지는 협력 문화가 새로운 기준으로 자리 잡을 수 있기를 기대한다”며 “공정위도 SK와 협력사 간 상생 노력이 성장의 결실을 맺을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
최창원 SK수펙스추구협의회 의장은 “SK는 핵심 이해관계자인 협력사의 성장과 행복을 중요 가치로 삼고 노력해왔다”며 “정부 지원과 협력사의 적극 참여를 바탕으로 오늘의 SK가 있다고 생각한다”고 말했다.
이어 “협력사들이 체감할 수 있는 상생 방안을 적극 실천해 상생 문화가 산업계 전체에 확산되도록 노력하겠다”고 덧붙였다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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