허브이오X크리에이터 이노냥, 베트남 다낭 아시아 영화제 레드카펫 밟는다

㈜엘리큐어가 전개하는 이너뷰티 브랜드 ‘허브이오’가 협업 크리에이터 ‘이노냥’과 함께 아시아 시장을 겨냥한 행보에 나선다. 허브이오는 베트남 다낭 아시아 영화제(DANAFF IV) 기간 중 열리는 한국·베트남 영화인 교류 행사 ‘Korean Night’를 단독 후원하며, 이 자리에 크리에이터 이노냥이 브랜드 파트너로 초청되어 레드카펫 행사에 참석할 예정이라고 밝혔다.
29일 베트남 현지에서 개최되는 ‘Korean Night’는 아이돌네이션 김혜수가 주최하는 행사다. 배우 지창욱, 박성웅 등 국내 배우 및 K-콘텐츠 관계자들이 참석하는 교류의 장으로, 허브이오는 이노냥과의 이번 동행을 통해 베트남 현지 소비자들에게 브랜드를 알리고 해외 캠페인 접점을 넓힌다는 계획이다.
허브이오와 이노냥은 지속적인 파트너십을 이어오고 있다. 허브이오는 이노냥과 공동 기획한 ‘허브이오 x 이노냥 콜라겐’ 제품을 선보인 후 공동 마케팅을 진행해 왔으며, 지난 2월에는 이노냥의 오프라인 팬 미팅을 브랜드 단독으로 후원하기도 했다. 양측은 제품 협업부터 팬덤 커뮤니티 소통, 나아가 해외 현지 프로모션까지 함께하며 협력 관계를 공고히 하고 있다.
허브이오를 전개하는 엘리큐어는 전남대학교 약학대학 부학장 조남기 교수가 설립한 연구개발 전문 벤처기업이다. 2024년 7월 설립 이후 TV 홈쇼핑, 온라인몰, 오프라인 약국 등으로 유통 채널을 넓혀왔으며, 이번 다낭 영화제 후원을 기점으로 동남아 등 해외 시장 판로 모색에 나선다.
허브이오 이상윤 부대표는 “이번 ‘Korean Night’ 행사에서 크리에이터 이노냥이 레드카펫 일정을 소화하며 브랜드의 파트너십을 보여줄 예정”이라며 “이번 영화제 참여를 계기로 현지 소비자와 만나는 접점을 차근차근 확대해 나가겠다”고 전했다.
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