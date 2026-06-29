페르소나AI 등 혁신기업 집결…정부, 2030년까지 ‘신안보 유니콘’ 5개 키운다

CES 혁신상 수상으로 글로벌 무대에서 AI 기술력을 입증한 페르소나AI 등 주목받는 혁신기업들이 한자리에 모였다.
정부는 지난 26일 청와대에서 이재명 대통령의 주관하에 ‘미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의’를 개최하고, 인공지능(AI)·드론·사이버보안·우주항공 등 미래 안보 기술을 국가 핵심 성장동력으로 육성하기 위한 청사진을 발표했다.
이번 전략회의에서 정부는 오는 2030년까지 기업가치 1조 원 이상의 신안보 기업 5개와 연매출 1,000억 원 이상 기업 50개를 배출하겠다는 구체적인 목표를 제시했다. 이 대통령은 “글로벌 안보 환경 변화에 대응해 첨단기술 기반의 신안보 산업을 대한민국의 새로운 성장축으로 삼고, 민첩성과 창의성을 갖춘 스타트업과 벤처기업을 집중 지원하겠다”고 강조했다.
이를 위해 정부는 혁신 기술이 공공시장에 신속하게 진입할 수 있도록 제도적 장벽을 대폭 낮추기로 했다. 우주항공 등 비국방 분야에는 혁신제품 신속 도입을 위한 맞춤형 계약 방식을 적용하고, 국방 분야 역시 첨단 무기체계의 개발·배치 기간을 획기적으로 단축할 수 있는 새로운 획득 체계를 마련한다.
특히 미국 중앙정보국(CIA)의 기술투자 모델을 벤치마킹한 ‘한국형 인큐텔(In-Q-Tel)’ 설립이 추진된다. 이를 통해 유망 신안보 기업에 대한 전략적 투자와 기술 연계를 강화하는 한편, 대학 중심의 창업 생태계 조성과 전문 인재 양성도 확대한다. 아울러 범정부 추진체계를 구축하고 관련 특별법 제정을 통해 지원 기반을 공고히 할 계획이다.
이날 회의에 참석한 페르소나AI 유승재 대표는 생성형 AI와 로봇 기술이 융합되는 글로벌 트렌드를 소개하며, 미국과 중국의 기술 성장 사례를 설명했다. 유 대표는 국내 기업들의 세계 시장 경쟁력을 자신하는 동시에, 미래 안보 경쟁력 확보를 위한 군 복무 연계형 AI·로봇 전문 인재 양성 방안을 제언해 주목을 받았다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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