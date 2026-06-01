KT, 월드컵 거리 응원서 ‘5G 슬라이싱’ 실증

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“인파속 망 분리해 안정적 통신 구현” KT는 25일 서울 종로구 광화문 일대에서 열린 월드컵 거리응원 현장에서 5G 단독모드(SA) 기반 네트워크 슬라이싱 기술 실증 테스트를 진행했다고 28일 밝혔다. 네트워크 슬라이싱은 하나의 5G 네트워크를 여러 개의 가상 네트워크로 나눠 서비스별로 필요한 자원을 각각 할당하는 기술로, 이번 월드컵 거리응원처럼 트래픽이 몰리는 상황에 필요한 기술이다.



KT는 이번 실증을 통해 수만 명이 운집하는 대규모 도심 행사 환경에서 5G 네트워크 슬라이싱 기술을 활용해 통신망을 분리하고, 행사 운영을 위한 전용 통신 환경을 구현했다는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 김영걸 KT 커스터머사업본부장은 “이번 실증은 5G SA 네트워크 슬라이싱이 고객의 목적과 상황에 맞춰 통신을 설계, 제공할 수 있는 사업 모델로 발전할 수 있다는 것을 보여준다”고 말했다.





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