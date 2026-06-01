[DBR/알립니다]동아일보 D-Bridge 미디어 커리어 빌드업 교육생 모집

미디어 분야 취업을 준비하는 청년에게는 실무 역량과 체계적인 커리어 설계가 필수입니다. 동아일보는 한국능률협회와 함께 고용노동부 청년일경험지원사업의 일환으로 ‘D-Bridge 미디어 커리어 빌드업’ 프로그램을 운영합니다. 본 과정은 자기 이해와 정서 안정을 돕는 심리 상담부터 동아미디어그룹 현직자의 실무 강의, 기업 인턴십까지 유기적으로 연계한 통합 커리어 프로그램입니다. 국내 대표 미디어그룹의 현장 노하우를 배우고 차별화된 커리어를 설계할 수 있는 이번 과정에 청년 여러분의 많은 관심과 참여를 바랍니다.
● 대상: 만 18세 이상 34세 미만의 미취업 청년(사회적 배려층 및 고립·은둔 청년 가산점 부여)
● 모집 일정(기수별 25명 선발) －[1·2기(서울)] ∼2026년 7월 5일(일)까지 －[3·4기(부산·광주)] ∼2026년 7월 21일(화)까지
● 교육 기간 －[1·2기(서울)] 2026년 7월 13일(월)∼10월 4일(일) (1기: 월·수, 2기: 화·목, 주 2회) －[3·4기(부산·광주)] 2026년 8월 3일(월)∼10월 18일(일) (3기: 월·수, 4기: 화·목, 주 2회)
● 교육 내용: 전문 심리상담사 1:1 상담, 동아일보 현직자 특강, 미디어 현장 견학 및 실무 인턴십
● 주요 혜택: 우수 수료생 동아일보 채용 시 서류 전형 우대, DBR(동아비즈니스리뷰) 기사 작성 기회 제공
● 신청: 청년일경험포털(www.work.go.kr/experi) 접속 후 ‘동아일보’ 검색 및 온라인 접수
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