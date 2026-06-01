방역-시설관리 결합한 환경관리

[2026 국가서비스대상] 해충방제/살균소독 서비스 ㈜삼양인터내셔날
휴엔케어(HUENCARE) ★★
㈜삼양인터내셔날의 휴엔케어(HUENCARE)가 ‘2026 국가서비스대상’ 해충방제/살균소독 서비스 부문 대상을 수상했다. 6년 연속이다.
GS그룹 계열 유통 전문 기업 삼양인터내셔날의 환경 사업 브랜드인 휴엔케어는 2014년부터 해충방제, 살균소독 서비스를 제공해 왔다. 휴엔케어의 ‘HUEN’은 인간(Human)과 환경(Environment)의 합성어로 인간을 먼저 생각하는 환경을 구현하고 이를 관리(Care)한다는 의미를 담고 있다.
환경 사업 개시 이후 휴엔케어는 주요 국가 시설과 대형 공공시설을 비롯해 종합병원, 호텔, 식품·제약 제조시설, 다중이용시설, 기업 및 상업시설 등 다양한 현장에서 위생관리 서비스를 수행해왔다. 특히 2018년 평창 동계올림픽·패럴림픽 공식 방역 사업자로 선정돼 선수촌과 경기장 전반의 방역을 담당했으며 코로나19 확산 초기에는 인천·김포·김해국제공항의 방역을 담당하는 등 감염 예방 최일선에서 역할을 다했다.
올해는 해충방제·살균소독 분야에서 쌓아온 전문성과 현장별 맞춤형 위생관리 역량, 통합 시설관리로의 서비스 확장이 높은 평가를 받았다. 휴엔케어는 해충 발생 원인과 유입 경로, 서식 환경을 먼저 확인한 뒤 현장 조건에 맞는 방제 방법을 적용하는 방식으로 서비스를 운영한다. 단순한 방제에 그치지 않고 고객 시설의 위생 상태와 관리 환경을 개선하는 데 초점을 맞춘다.
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