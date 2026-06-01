라이프스타일 맞춤형으로 고객가치 ‘업’

㈜케이티(KT)의 KT멤버십이 ‘2026 국가서비스대상’ 통신 멤버십 부문 대상을 수상했다.
KT멤버십은 약 1100만 명의 고객이 이용하는 생활 밀착형 멤버십 서비스로 고객의 이용 패턴과 라이프 사이클을 반영한 혜택 설계를 통해 차별화된 고객 경험을 제공하고 있다. 외식, 카페, 쇼핑, 영화, 여행 등 일상 전반에 걸쳐 150여 개 제휴사와 협력해 다양한 할인과 프로모션을 제공하며 고객이 체감하는 실용적인 혜택을 지속 확대해오고 있다.
특히 KT멤버십은 생활 밀착형 혜택 중심의 서비스 구조를 통해 경쟁력을 강화해 왔다. 매월 제공되는 ‘달달혜택’을 통해 외식·쇼핑·여가 영역의 인기 브랜드를 중심으로 높은 할인 혜택을 제공하며 생활 밀착 상품을 특가로 구매할 수 있는 ‘쇼핑라운지’를 통해 실질적인 비용 절감 효과를 제공한다.
고객 경험을 차별화하는 다양한 특화 서비스도 주목받고 있다. 고객 생일에 맞춰 제공되는 ‘개인화 생일 혜택’, 매월 인기 뮤지컬·전시 할인과 프라이빗 도슨트 프로그램 등으로 구성된 ‘문화 혜택’은 KT멤버십만의 차별화된 서비스로 자리 잡았다. 디지털 플랫폼 기반의 이용 편의성 또한 강점이다. KT멤버십 앱을 중심으로 영화, 공연, 키즈카페 예매를 한 번에 처리할 수 있는 인앱 서비스 환경을 구축함으로써 고객이 별도의 외부 플랫폼으로 이동하지 않고도 다양한 서비스를 이용할 수 있도록 했다.
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