NH농협은행, 한국항공우주산업에 1조 원 규모 금융 지원

농협은행은 22일 서울 중구 소재 본사에서 한국항공우주산업과 ‘K-방산 및 항공우주산업의 생산적 금융 확대를 위한 금융협력’ 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
한국항공우주산업는 전투기·헬기 등 군수 분야를 비롯해 민간 항공기 기체 구조물 제작, 위성 개발 등 항공우주 전 분야를 아우르는 국내 대표 항공우주기업이다. 국산 항공기 개발과 해외 수출 확대를 통해 K-방산의 글로벌 경쟁력 강화와 미래 항공 모빌리티 산업 발전을 이끌고 있다.
NH농협은행은 이번 협약을 통해 향후 3년간 총 1조 원 규모의 생산적 금융을 지원할 계획이다. 특히 기술개발, 시설투자, 해외시장 확대 등 기업의 자금 수요에 맞춘 금융지원을 제공해 산업 경쟁력 제고와 지속 가능한 성장을 뒷받침할 예정이다.
강태영 NH농협은행장은 “한국항공우주산업이 글로벌 방산·항공우주 기업으로 한 단계 도약할 수 있도록 든든한 금융 파트너 역할을 하겠다”며 “앞으로도 미래전략산업에 대한 생산적 금융 지원을 확대해 국가 경제의 성장동력 확보와 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.
한편 생산적 금융은 부동산이나 단순 대출 쪽에 쏠린 자금을 혁신기업, 첨단산업, 벤처, 자본시장처럼 실물경제의 성장에 도움이 되는 분야로 돌리자는 금융 정책 방향이다. 농협금융지주는 그룹 차원의 생산적 금융 활성화 TF를 신설해 농협은행을 비롯한 계열사의 역량을 결집하고 있다. TF를 통해 국민성장펀드 참여, 첨단전략산업 투자와 융자 확대, 소상공인·자영업자·금융소외 계층 대상 포용금융 등을 실행한다는 계획이다.
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