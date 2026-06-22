패티 위에 얹은 바다… 버거킹, 이색 해물 버거로 여름시장 정조준

쇠고기에 게·새우 혼합 패티와 통새우 4마리 적층
버거킹이 해산물과 육류를 결합한 신제품 ‘보일링 씨푸드 버거’ 2종을 오는 24일부터 선보인다. 이번 제품은 북미 지역의 대중적인 해산물 요리 문화를 버거 형태로 재해석해 복합적인 식감을 구현하는 데 집중했다.
미국 루이지애나식 해산물 조리법 차용한 소스 2종
오는 24일부터 석 달간 한정 판매
핵심은 이종 패티의 조합이다. 직화로 구워낸 순쇠고기 패티 위에 게와 새우, 옥수수, 감자를 버무려 바삭하게 튀긴 해물 패티를 얹고 자숙 통새우 4마리를 추가했다. 해산물의 탱글한 질감과 고기 패티의 육즙을 동시에 살린 구조다.
메뉴는 양념 배합에 따라 두 가지로 구분된다. ‘버터갈릭’은 미국식 케이준 향신료에 버터와 마늘을 혼합해 알싸하면서도 고소한 감칠맛을 냈다. ‘디아블로’는 자체 매운맛 소스를 적용해 육류와 해물의 느끼함을 잡고 매콤한 풍미를 강조했다.
제품 특색을 시각화한 공간 마케팅과 광고도 병행한다. 수산물 유통 거점인 노량진역점 매장을 대형 어망과 부표 등 어촌 소품으로 단장해 이색적인 볼거리를 마련했다. 홍보 모델로는 바다와 친숙한 이미지를 지닌 배우 유해진을 기용해 어부 콘셉트의 광고 영상을 송출한다.
소비자 대상 경품 행사도 마련했다. 출시일부터 다음 달 1일까지 해당 세트 메뉴를 구매하고 음료를 사이다로 변경한 고객 중 추첨을 통해 여름 음악 축제 입장권을 증정한다. 신제품은 오는 9월 16일까지 한정 판매되며 가격은 단품 9200원, 세트 1만1400원이다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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