‘해상풍력 공급망 콘퍼런스’ 여수서 개막

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16일 전남 여수시 여수엑스포컨벤션센터에서 열린 ‘2026 해상풍력 공급망 콘퍼런스 전시회’에서 업계 관계자들이 해상풍력발전설비 모형을 바라보며 이야기를 나누고 있다. 이번 전시회에는 국내 기업들은 물론이고 영국, 덴마크, 네덜란드, 스페인 등에서 활발하게 활동하고 있는 총 73개 기업·기관이 참여했다.

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여수=양회성 기자 yohan@donga.com
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